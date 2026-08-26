Boca pierde a su joya: Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné y será operado

Boca Juniors recibió una de las peores noticias del semestre: el juvenil Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Los estudios médicos confirmaron la gravedad de la lesión, por lo que el futbolista será operado en las próximas horas. Si bien el club todavía no informó un plazo oficial de recuperación, se estima que permanecerá alejado de la actividad durante varios meses.

La baja representa un duro golpe para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, ya que Aranda se había consolidado como una de las grandes apariciones de Boca en 2026. Con apenas 19 años, el mediocampista ganó un lugar en la Primera División y se convirtió en una pieza importante del equipo, al punto de heredar la camiseta número 10 en el segundo semestre.

La lesión llega en un momento clave de la temporada, cuando el Xeneize afronta la etapa decisiva de las competencias nacionales e internacionales.

Tras la cirugía, Aranda iniciará un prolongado proceso de rehabilitación. El tiempo exacto de regreso dependerá de la evolución de la fractura y de su recuperación postoperatoria, aunque su vuelta a las canchas no se produciría antes de varios meses.

