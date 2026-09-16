La Liga en crisis: una factura pone bajo la lupa el manejo de fondos de Laura Sánchez

La crisis institucional que atraviesa la Liga Sanluiseña de Fútbol sumó un nuevo capítulo y ahora tiene un documento como elemento central de los cuestionamientos contra la sancionada presidenta Laura Sánchez.

Una nota presentada en los últimos días ante la conducción de la entidad y que también habría llegado al Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino incorpora una factura vinculada al alquiler del complejo Suela 13. Según el planteo realizado por dirigentes de clubes, el pago habría sido realizado con fondos de la Liga, aunque el establecimiento estaría vinculado a un emprendimiento privado de Sánchez.

El documento fue puesto en conocimiento de Daniel “Pela” Miranda, actual vicepresidente y quien se encuentra a cargo de la presidencia de la Liga a partir de la sanción que pesa sobre Sánchez. También habría sido distribuido entre integrantes del Consejo Federal de AFA, donde la situación de la Liga Sanluiseña ya es motivo de análisis.

La presentación reclama una salida institucional para una crisis que, según sus impulsores, debe resolverse “de manera democrática y transparente”. Entre las alternativas planteadas aparece la renuncia de Sánchez y, en caso de que eso no ocurra, la convocatoria urgente a una Asamblea Extraordinaria de los clubes afiliados.

Pero el punto que mayor gravedad le imprime al escrito es la documentación que acompaña los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos de la entidad. La factura del alquiler del complejo Suela 13 es presentada como un elemento que debería ser revisado para determinar el origen de los fondos utilizados y el destino que tuvieron.

El planteo no afirma que la documentación, por sí sola, determine la existencia de un delito. De hecho, sus propios autores aclaran que no buscan “prejuzgar ni sustituir a la Justicia o a los organismos disciplinarios competentes”. Lo que reclaman es que la conducción de la Liga explique el manejo de los recursos y que los clubes puedan conocer y discutir institucionalmente la situación.

La presentación también solicita que se informe formalmente a las instituciones afiliadas sobre la sanción impuesta por el Consejo Federal y sus consecuencias, además de una revisión de las decisiones disciplinarias adoptadas durante la actual gestión que hayan sido cuestionadas.

Otro de los pedidos apunta a preservar los derechos deportivos de los clubes y evitar que la crisis dirigencial termine por afectar a jugadores, cuerpos técnicos y, especialmente, a las categorías infantiles y juveniles.

“Las consecuencias derivadas de decisiones de la conducción” no deberían recaer sobre las instituciones, sostienen los dirigentes en el escrito, que advierte además que la Liga Sanluiseña “no pertenece a una persona ni a una conducción circunstancial”, sino a todos sus clubes afiliados.

Con la incorporación de la factura, el conflicto deja de estar circunscripto exclusivamente a la sanción que pesa sobre Sánchez y suma un nuevo frente: el manejo de los recursos económicos de la institución. Ahora, la pelota quedó en manos de Miranda y de los clubes, mientras el Consejo Federal de AFA sigue de cerca una crisis que ya desbordó las fronteras del fútbol puntano.