Con un gol y asistencia de Messi, Inter Miami se consagró otra vez campeón

El astro argentino Lionel Messi abrió el marcador para el Inter Miami de Estados Unidos en el partido de este miércoles en el que ganó por 2-0 al Cruz Azul de México por la Campeones Cup.

El duelo midió a los respectivos vencedores de la Major League Soccer (MLS) – liga estadounidense – y de la Liga MX – torneo mexicano – de la temporada anterior.

A los 24 minutos del primer tiempo, Messi, quien recientemente anunció su retiro de la selección argentina y tendrá su despedida de la “Albiceleste” el próximo 6 de octubre, se impuso de cabeza para estampar el 1-0 en el encuentro disputado en el Nu Stadium.

El defensor Facundo Mura combinó con el delantero Luis Suárez y el uruguayo sacó un centro al área que tuvo como destino la frente del crack rosarino para anotar el 1-0.

El resultado no sufrió mayores modificaciones hasta el cierre del mismo, cuando nuevamente apareció el ex Barcelona y Paris Saint-Germain para participar de la acción de gol. Con un tiro de esquina desde la izquierda, el balón cayó en la cabeza del brasileño Casemiro y colocó la pelota junto al palo, lejos del alcance del arquero rival, Jeremy Márquez.

Con este triunfo, Messi sumó un nuevo título a su extenso palmarés y, además, se convirtió en el jugador con más goles en finales en toda la historia del fútbol, con un total de 36 anotaciones.

Previo a su partido de despedida de la selección argentina, previsto para el próximo 6 de octubre ante Benín, el capitán albiceleste se consagró en la Campeones Cup y continúa con un gran estado de forma en la temporada 2026/27.