Clasificación histórica de Estudiantes: es semifinalista después de 17 años

Estudiantes sufrió para conseguir un agónico triunfo por 1-0 ante Corinthians de Brasil en un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle.

El mediocampista Alexis Castro abrió el marcador en el estadio "Neo Química Arena" a los 42 minutos del segundo tiempo y le dio la clasificación al “León” a la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle.

En el minuto final, Memphis Depay envió la pelota por encima del travesaño y desperdició una gran ocasión para empatar el partido para forzar la definición desde los doce pasos.

El primer tiempo fue parejo y, por momentos, ambos equipos tuvieron cierta cautela al momento de atacar. De esa forma, casi no hubo situaciones de verdadero peligro en ambas áreas.

En condición de visitante y ante una hinchada exultante, el Pincha intentó controlar el balón y ser creativo para generar oportunidades, sin recurrir a los pelotazos o centros aislados. Por su parte, Corinthians perdió el control de los hilos en la mitad de la cancha en varios tramos del partido. Pese a eso, ambos equipos parecían estar cómodos con el desarrollo del partido.

La jugada más clara de la primera mitad llegó recién a los 42 minutos. Con una jugada iniciada por González Pírez, Joaquín Correa llegó al fondo por izquierda, tiró un centro que fue desviado y en el borde del área remató Tobio Burgos, apenas desviado por el palo derecho de Souza.

Para el segundo tiempo, los técnicos decidieron no hacer cambios y salieron con los mismos once que habían terminado el primer tiempo.

En los primeros minutos, Estudiantes arrancó mejor, metiendo a Corinthians en su propio campo, aunque con poca imaginación para terminar las jugadas. El equipo de Medina recurrió especialmente a los centros desde ambos costados, sin peligrosidad.

A los 7 minutos, Estudiantes se salvó de una contra. Después de intentar avasallar a Corinthians en el inicio del segundo tiempo, el equipo brasileño manejó muy bien una contra que luego no pudo conectar Memphis Depay.

El desarrollo del complemento continuó sin demasiadas emociones hasta que, sobre el final, el “Pincha”, que había levantado el nivel en el encuentro, se adelantó en el marcador con un gol de Alexis Castro, que remató de volea un pase de Tomás Palacios.

Sobre el final del partido, el árbitro Jesús Valenzuela, a instancias del VAR, sancionó la pena máxima a favor del “Timão” luego de que un balón impactara en el brazo del defensor Leandro González Pírez. El neerlandés Memphis Depay fue el encargado de ejecutar el tiro penal, pero envió el disparo por encima del travesaño y desperdició una ocasión inmejorable de llevar la partida a la tanda de penales.

Síntesis del partido

Copa Libertadores

Cuartos de final - vuelta

Corinthians 0 – 1 Estudiantes de La Plata

Estadio: Neo Química Arena

Neo Química Arena Árbitro: Jesús Valenzuela

Jesús Valenzuela VAR: Juan Soto

Juan Soto

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carrillo, Breno Bidón, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Gol en el segundo tiempo: 42m. Alexis Castro (E).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Fabricio Pérez por Joaquín Correa (E); 24m. André por André Carrillo (C); 31m. Gabriel Neves por Baltasar Rodríguez (E); 31m. Edwuin Cetré por Joaquín Tobio Burgos (E); 45m. Gui Negão por Breno Bidón (C); 45m. Jesse Lingard por Allan (C); 45m. Pedro Raul por Gabriel Paulista (C); 46m. Eric Meza por Eros Mancuso (E).