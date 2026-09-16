El DT de la Roma comparó a Balerdi con Franco Baresi

Tras el debut de Leonardo Balerdi como titular en la Roma, el técnico del equipo capitalino, Gian Piero Gasperini, tuvo palabras muy elogiosas con el central villamercedino a tal punto que lo comparó nada más y nada menos que con Franco Baresi, el histórico defensor y capitán de la selección italiana.

La definición llegó cuando un periodista le preguntó si Balerdi le hacía recordar a algún defensor en particular y el DT mencionó al símbolo del Milán, campeón del mundo con Italia. "Sin duda es un defensor fuerte, moderno y rápido. Ahora bien, no puedo mencionar a ciertas leyendas, pero diría que la forma en que interpreta el rol me recuerda a Baresi", afirmó.

De inmediato, Gasperini se apuró en aclarar que su compatriota era “absolutamente el número uno, por supuesto”, pero dijo el argentino tiene características son similares.

El exdefensor de Boca jugó sus primeros partidos con la Roma. Ya participó de tres encuentros y fue titular por primera vez en la victoria ante Torino por 2-0. Con ese triunfo, la Loba escaló al primer puesto con 12 puntos, misma cantidad que el Inter de Lautaro Martínez.

Además, Leo ayer recibió una convocatoria a la selección nacional, para jugar tres partidos en Argentina, tras perderse el Mundial de este año por una lesión.