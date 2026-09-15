Fin para el sueño de Platense: ganó, pero fue eliminado por el Fluminense

Platense jugó un primer tiempo ilusionante pero cometió un único error en la segunda parte que lo hizo volver a ser víctima de la efectividad de Fluminense de Brasil y volverse con las manos vacías, luego de un triunfo por 2-1 en el partido de vuelta que no fue suficiente para remontar la caída por 2-0 en la ida, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

En un encuentro disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, el local había comenzado en ventaja con los goles de los delanteros Guido Mainero y Bruno Sepúlveda, a los 30 y 47 minutos de la primera parte, mientras que el extremo Agustín Canobbio sentenció la serie en 15 minutos de la segunda parte.

La derrota interrumpe una participación histórica de los dirigidos por Martín Palermo, que comenzaron la copa bajo la dirección de Walter Zunino y alcanzaron los cuartos de final en la primera copa internacional de la historia del club, mientras que Fluminense esperará por el ganador enter Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador para conocer a su rival semifinalista.