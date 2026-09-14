La Sub 19 debuta ante Paraguay: el calendario argentino en los Juegos Suramericanos

La Selección argentina Sub 19 comenzará este jueves 17 de septiembre su participación en los Juegos Suramericanos 2026. El conjunto dirigido por Diego Placente enfrentará a Paraguay desde las 10, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, que será sede de todo el torneo masculino.



Argentina integrará el Grupo B y tendrá tres encuentros en cinco días para buscar la clasificación. Después del debut, jugará contra Uruguay el sábado 19, a las 14, y cerrará la primera ronda ante Venezuela el lunes 21, en el mismo horario.



Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales, previstas para el miércoles 23. El Grupo A estará compuesto por Colombia, Perú, Chile y Panamá. La final y el encuentro por la medalla de bronce se disputarán el viernes 25.



El seleccionado buscará su tercer oro en esta disciplina, después de los títulos obtenidos en 1982 y 1986. Su historial en los Juegos también incluye una medalla de plata, conseguida en 2014.