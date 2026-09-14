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La Sub 19 debuta ante Paraguay: el calendario argentino en los Juegos Suramericanos

El equipo de Diego Placente compartirá grupo con Paraguay, Uruguay y Venezuela. Jugará todos sus partidos en Rosario.

Por redacción
| Hace 2 horas

La Selección argentina Sub 19 comenzará este jueves 17 de septiembre su participación en los Juegos Suramericanos 2026. El conjunto dirigido por Diego Placente enfrentará a Paraguay desde las 10, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, que será sede de todo el torneo masculino.
 

 

Argentina integrará el Grupo B y tendrá tres encuentros en cinco días para buscar la clasificación. Después del debut, jugará contra Uruguay el sábado 19, a las 14, y cerrará la primera ronda ante Venezuela el lunes 21, en el mismo horario.
 

 

Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales, previstas para el miércoles 23. El Grupo A estará compuesto por Colombia, Perú, Chile y Panamá. La final y el encuentro por la medalla de bronce se disputarán el viernes 25.
 

 

El seleccionado buscará su tercer oro en esta disciplina, después de los títulos obtenidos en 1982 y 1986. Su historial en los Juegos también incluye una medalla de plata, conseguida en 2014.

 

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