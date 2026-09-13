Werner, con Ford, ganó en el Rosendo Hernández y lidera la Copa de Oro

La jornada motora en el Rosendo Hernández terminó con un categórico triunfo de Mariano Werner, quien se quedó con la primera fecha de la Copa de Oro y redondeó una jornada muy favorable para Ford. El podio se completó con Julián Santero y Luis José Di Palma.

Fue un domingo con sensaciones incompletas en el autódromo provincial porque el sábado las actividades se vieron reducidas por la nevada. El sol de un domingo frío permitió que la pista fuera el escenario de la Gran Premio Lusqtoff por la primera fecha de la Copa de Oro que tuvo 25 vueltas.

Fue la primera victoria de Werner en San Luis, quien había ganado la segunda serie.

El TC Pista, la carrera anterior, fue ganada por Benjamín Anton en tanto que Bautista Damiani y Thomas Pozner completaron el podio.

Con esta victoria, el piloto de Paraná alcanzó a Hector Luis Gradassi, como el octavo piloto más ganador en la historia, con 30 triunfos. En este año, llegó a su segunda victoria y se posiciona como el líder de la Copa de Oro con 53 puntos. Otto Fritzler es segundo con 42,5 unidades, Agustín Canapino tercero con 35, Facundo Chapur cuarto con 32 y el ganador de la Etapa Regular, Jonatan Castellano, bajó hasta el quinto escalón con 28 puntos.