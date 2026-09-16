Rechazaron la libertad de tres imputados

“Hicimos todos los planteos correspondientes y más…”, expuso el abogado Esteban Bustos al informar que no prosperó el pedido de libertad inmediata de Anabella Lucero, junto a su hermano Enzo y Exequiel Scarel.

“El juez (Santiago Ortiz) entendió que ninguna de las medidas que el libro entero nos da sería suficiente para sustituir la prisión preventiva y como no estamos de acuerdo apelamos y nos vamos con el mismo planteo al Colegio de Jueces”, adelantó Bustos.

En la audiencia que se llevó a cabo este miércoles, le formularon cargos al nuevo detenido que tiene la causa, el empresario Cristian Becher. Lo acusan de “partícipe sociación ilícita y administración fraudulenta”.

Su abogado pidió una prórroga de detención y el 24 de setiembre se celebrará una nueva audiencia.