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Causa "Molino Fénix"

Rechazaron la libertad de tres imputados

El juez de Garantía N° 4, Santiago Ortiz, denegó el pedido de libertad inmediata de Anabella Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel. Apelarán la resolución. El caso tiene otro imputado: el empresario Cristian Becher.

Por redacción
| Hace 1 hora

“Hicimos todos los planteos correspondientes y más…”, expuso el abogado Esteban Bustos al informar que no prosperó el pedido de libertad inmediata de Anabella Lucero, junto a su hermano Enzo y Exequiel Scarel.

 

 

“El juez (Santiago Ortiz) entendió que ninguna de las medidas que el libro entero nos da sería suficiente para sustituir la prisión preventiva y como no estamos de acuerdo apelamos y nos vamos con el mismo planteo al Colegio de Jueces”, adelantó Bustos.

 

 

En la audiencia que se llevó a cabo este miércoles, le formularon cargos al nuevo detenido que tiene la causa, el empresario Cristian Becher. Lo acusan de “partícipe sociación ilícita y administración fraudulenta”.

 

 

Su abogado pidió una prórroga de detención y el 24 de setiembre se celebrará una nueva audiencia.

 

 

 

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