Un nuevo detenido en el caso del triple crimen de Florencio Varela

A casi un año del triple crimen con sello narco de Florencio Varela, donde asesinaron a Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), un nuevo sospechoso fue arrestado este jueves y ya son 16 los detenidos en la investigación.

Se trata de David Godoy, quien será indagado este viernes por el juez federal del Departamento Judicial de Morón Jorge Rodríguez.

El implicado habría estado durante los asesinatos perpetrados en la noche del 19 al 20 de septiembre de 2025 en la vivienda de la calle Chañar 702, en la zona Sur del conurbano.

En función de esta situación, se ordenó la prórroga del secreto de sumario hasta la indagatoria del acusado.

Godoy se encontraba detenido en una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires por otra causa en la que era investigado por asaltar supermercados.

El implicado irrumpió a mano armada en un comercio de Parque Chacabuco, donde amenazó a punta de pistola a un hombre en la avenida Cobo al 1600.

Personal de la División Investigaciones Comunales 7 realizó tareas en la zona luego de recibir una denuncia el pasado 23 de febrero y concretó el arresto del malhechor en el cruce de las calles Primero de Mayo y Mom, en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

Los oficiales lo demoraron y de inmediato se pusieron en contacto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 57.