Fernando Salino: "En San Luis el gas va a subir 55%, son 300 mil puntanos afectados"

El senador puntano Fernando Salino (Justicia Social Federal) participó de la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Presupuesto del Senado de la Nación, donde el oficialismo logró dictamen para modificar el régimen de Zona Fría y avanzar también con la Ley de Biocombustibles.

Allí, Salino fue la única voz peronista que expuso contra el recorte, con un discurso que impactó por los números para San Luis. "Quiero dejar en claro el severo perjuicio que implica para mi provincia. Para San Luis implica un aumento del 55% en la factura de gas", advirtió.

"Nosotros como legisladores hicimos una ley que otorgaba un beneficio regional. Lo que esta ley hace es eliminar el beneficio regional y colocar un beneficio a discrecionalidad de los funcionarios", denunció.

Según precisó, con la reforma que impulsa Javier Milei y que defiende la secretaria de Energía María del Carmen Tettamanti, en San Luis hay 92.840 usuarios que se perjudican. Estoy hablando de casi 300.000 personas.

Qué cambia. La ley de 2021 había incorporado como Zona Fría a 10 provincias, entre ellas San Luis, con descuentos del 30% y 50% en la factura de gas. La reforma que ahora busca aprobar La Libertad Avanza deja el subsidio general solo para Patagonia, Malargüe y Puna.

Para el resto -Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Tucumán, Catamarca- el beneficio solo quedará si el hogar demuestra vulnerabilidad y se anota en el nuevo registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Si no, pierde el subsidio. Son 1,6 millones de usuarios afectados en todo el país.

El frío puntano como argumento

Salino refutó con datos del Servicio Meteorológico que San Luis no sea zona fría. Citó las temperaturas de este fin de semana, donde nevó en toda la provincia:

Aeropuerto San Luis 0°, Villa Mercedes -2,6°, Valle del Conlara -2,8° (en agosto -5,8°), Anchorena -6,5°, Buena Esperanza -5,3°, Desaguadero -1,4°, El Trapiche -4,7°, Estancia Grande -5,9°, Batavia -6,3°.

El mensaje a Poggi y alerta por Biocombustibles

El senador cerró con un mensaje al gobernador Claudio Poggi, justo cuando se debate también la reforma de Biocombustibles que afecta a la producción local:

"Aparte de sacarnos fotos con muñecos de nieve y subirlo a las redes, sería bueno que el gobierno de San Luis tome el toro por las astas y defienda a la provincia. Esta semana se viene Zona Fría y se viene Biocombustibles, que nos quita fuentes de trabajo. Sería valioso que el señor gobernador haga algo en defensa de los puntanos".

El proyecto de Zona Fría ya tiene dictamen y se votaría la próxima semana en el recinto junto con la reforma del Banco Central y Mercado de Carbono. Desde el oficialismo nacional justifican el recorte diciendo que "no puede haber subsidios generalizados".