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11°SAN LUIS - Jueves 10 de Septiembre de 2026

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Según el INDEC

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para no ser pobre

El mismo grupo familiar precisó $726.469 para no caer en la indigencia.

Por redacción
| Hace 1 hora
Las familias argentinas atraviesan un complejo escenario económico. Foto: NA.

Una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto de 2026 para no caer en la pobreza y $726.469 para no ser considerado indigente, acorde con los datos publicados este jueves por el Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

 

 

El organismo también indicó que las canastas básicas alimentaria y total presentaron la misma variación mensual de 2,6% en agosto de 2026; y registraron una suba interanual de 39,6% y 38,3%, respectivamente.

 

 

Durante julio, la canasta alimentaria había alcanzado un incremento del 2,6% con una inflación del 2,1%, mientras que la canasta total registró un alza del 2,2%.

 

 

Comparación de los números de junio y julio

 

 

En julio, el mismo grupo familiar de cuatro miembros precisó $1.564.716 para no formar parte de la línea de pobreza y $708.016 pesos para no ser indigente.

 

 

Un mes antes, en junio, el índice de precios al consumidor que marca los cambios de la inflación se había ubicado en 1,9%.

 

 

Respecto a la ciudad de Buenos Aires, las mediciones mostraron que una familia de cuatro integrantes requirió ingresos de entre $2.603.556,34 y $8.331.380,27 en agosto para ser considera de clase media.

 

 

Se trata de un grupo conformado por dos adultos de 35 años, económicamente activos y propietarios, con dos menores de nueve y seis años.

 

 

Para no pertencer al sector de la pobreza en CABA, ese grupo familiar necesitó contar ingresos mayores a $1.651.798,05 durante agosto.

 

 

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria porteña, que marca la indigencia, se situó en $903.930,35. Con esos números, la indigencia en Capital Federal aumentó 2,6%, la pobreza 2% y la clase media 1,7%.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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