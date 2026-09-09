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Estrenos de cine

Una semana con entradas baratas y películas de todo tipo

Hasta el miércoles 16, los tickets costarán 5 mil pesos. Hay cuatro estrenos, dos reediciones y los éxitos que siguen de semanas atrás. Mirá la cartelera.

Por redacción
| Hace 14 horas

Durante toda la semana, la nueva edición de la Fiesta del Cine posibilitará que en salas de cine de todo el país todas las funciones cuesten 5 mil pesos, un precio sensiblemente inferior al que se cobra habitualmente en los complejos. La promoción comienza el jueves de 10 de septiembre y termina el miércoles 16 y es para proyecciones en 2 y 3D.

 

 

En Cinemacenter de San Luis es el segundo año en que la propuesta ofrecerá estrenos, reediciones y las películas que se estrenaron hace algunas semanas y que permanecen en cartel.

 

 

La Fiesta del Cine coincide con la llegada al complejo puntano de "El heladero", "Código venganza", "Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa" y "Hechizo de amor", más la reedición de "Shrek" y "Rápidos y furiosos". También podrán verse algunos de los principales títulos que ya se encuentran en exhibición, como Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator.

 

 

“El heladero” es una colorida película de terror que tiene a un vendedor de helados como causante de una seguidilla de daños que sufren los chicos de un pueblo solo por probar los sabores.

 

 

En tanto que “Código venganza” es una película de acción con Jason Statham como un agente que debe investigar el crimen de su jefe, un industrial multimillonario asesinado delante suyo.

 

 

La animación de la semana es una nueva versión de Tadeo, el explorador que ahora participa de una aventura llamada “La lámpara maravillosa”. Para los enomoradizos llega “Hechizo de amor: La magia continúa”, una película con Sandra Bullock y Nicole Kidman que hacen de dos hermanas que deben enfrentar a una oscura maldición que amenaza con destruir a su familia.

 

 

 

 

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