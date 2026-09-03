La agenda del primer fin de semana de septiembre

JUEVES 3

Voces sin secreto

Una hermosa reunión de cantantes como Noelia Antune Perinelli, Carla Quintana, Alondre Coulet, Las copleras y otras se reúnen en el Microcine de la Universidad para cantar un par de verdades nunca ocultas. A partir de las 19:30 con un alimento no perecedero que se destinará a los comedores comunitarios como entrada.

Una voz que crece

Noelia Ledesma vuelve a ponerle sus canciones y su estilo a la noche de Casa Mollo en un recital en el que recorrerá la música de su tiempo. A partir de las 22:30 con entrada gratuita.

El baile del jueves

Siempre que los llaman, “Los playeros” están y casi siempre lo llaman los jueves a Malú, su lugar en el mundo, ubicado en la avenida España. Tocan a partir de las 2 de la mañana.

Reunión en la vida

Un encuentro musical que reunirá a La Rocka, “Q plan” y “Decires cuyanos”, que tiene la voz de Enzo “El Hueso” Flores, se desarrollará en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21.

Salir al sol

Ariel Miranda lleva su folclore de gran nivel a “Doña Gabina”, en Barranca Colorada. Será a las 21 con espacio para bailar y entrada al sobre.