  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Jueves 03 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Jueves 03 de Septiembre de 2026

EN VIVO

La agenda del primer fin de semana de septiembre

Shows, buena onda, risas y música para dar inicio al mes de las flores y del amor. 

Por redacción
| Hace 2 horas

JUEVES 3

 

 

Voces sin secreto

 

Una hermosa reunión de cantantes como Noelia Antune Perinelli, Carla Quintana, Alondre Coulet, Las copleras y otras se reúnen en el Microcine de la Universidad para cantar un par de verdades nunca ocultas. A partir de las 19:30 con un alimento no perecedero que se destinará a los comedores comunitarios como entrada.

 

 

Una voz que crece

 

Noelia Ledesma vuelve a ponerle sus canciones y su estilo a la noche de Casa Mollo en un recital en el que recorrerá la música de su tiempo. A partir de las 22:30 con entrada gratuita.

 

 

El baile del jueves

 

Siempre que los llaman, “Los playeros” están y casi siempre lo llaman los jueves a Malú, su lugar en el mundo, ubicado en la avenida España. Tocan a partir de las 2 de la mañana.

 

 

Reunión en la vida

 

Un encuentro musical que reunirá a La Rocka, “Q plan” y “Decires cuyanos”, que tiene la voz de Enzo “El Hueso” Flores, se desarrollará en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21.

 

 

Salir al sol

 

Ariel Miranda lleva su folclore de gran nivel a “Doña Gabina”, en Barranca Colorada. Será a las 21 con espacio para bailar y entrada al sobre.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo