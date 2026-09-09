Axel abre el fin de semana con sus canciones románticas

JUEVES 10

Amamos a Axel

Una nueva visita de Axel para presentar su nuevo disco encabeza los shows del jueves y posiblemente de todo el fin de semana. Será a las 22 en el Cine Teatro San Luis.

No pueden faltar

Si es jueves y es en San Luis, “Los playeros” tienen que estar presentes con sus clásicos bailables. A las 2 de la mañana empieza la fiesta en “Malú multiespacio”, de la avenida España.

De a dos

Un doble espectáculo tiene All right para el jueves previo al día del maestro. Pablo Villegas en primer lugar y Carolina “La Colo”Martín para el cierre suben a un escenario cada vez más nutrido.

Una maestra

Tania Bustamante y algunos invitados especiales recorrerán un repertorio lleno de sorpresas en Casa Mollo, el espacio de calle Rivadavia que también tiene un menú especial para una jornada especial.











VIERNES 11

Lejos del árbol

Ya consolidado como solista y lejos de Algarroba.com Julio Zalazar se sube al escenario de El boliche don Miranda, un lugar emblemático que vio nacer a su grupo, para recordar viejos tiempos y vivir el presente. A partir de las 22.





Magia de viernes

Cada vez más dispuesto a extender su arte y su conocimiento Leo Funes presenta su show de magia e ilusionismo. Esta vez en Atípico bar, el espacio de calle Mitre, a la medianoche y con entradas a 8 mil pesos.

Tradición musical

La peña “Como la de antes” reúne una variada grilla de artistas en “Las palmeras”, el espacio de avenida España. A partir de las 21, recibirá a un público tradicional que quiere disfrutar del folclore.

La luna y la mirada

A partir de las 21 en La casa de las culturas de Villa Mercedes, la Camerata de la luna presentará un nuevo espectáculo. Se llama “Voces argentinas” y recorre una extensa canciones con la particular mirada de la agrupación.

Una jam jam

Valentín Risatti, Marcelo Mazzarello y otra talentosa camada de músicos se juntan en Mandala, de calle Tucumán, en Villa Mercedes, para celebrar la música y la improvisación.

Los placeres recetados

Tres licenciadas; Jaz Mosquera, Gime Caballero y Luchy Sánchez se presentan en “El Gringo”, el bar céntrico de Villa Mercedes con su propuesta original de sexo, humor y birra. A las 21:30.

Dos de dos

El dúo Suárez Llavier nuevamente se enfrenta a su público en Casa Mollo, con una guitarra, un saxo y varias historias para contar. Gratis a partir de las 22:30

Folclore bancario

Sin saldo y Verónica Corbalán darán un nuevo recital y celebrarán un nuevo encuentro en All right, a partir de las 22 y con la entrada gratuita.





Todas G

Laura G y Gustavo Suárez recorren canciones de todos los tiempos con una voz prodigiosa y una guitarra que sabe acompañarla. A partir de las 22 en La ferroviaria, del Puente Blanco.

Amor y humor

En Villa Mercedes el grupo TIM vuelve a presentar “Rotos de amor”, una obra dirigida por Carlos “Pitu” Ferreyra que tendrá su nueva función a partir de las 22 en la sala del teatro, en San Martín 466.

El misterio teatral

“Nadie puede saberlo”, una de las obras más presentadas del teatro en San Luis durante este año, llega a La casa del poeta de Merlo para una nueva función. A partir de las 20.

Lo grande y lo chico

Las canciones, la rima y la potencia de Acru están nuevamente listas para ser escuchadas en Comuna en un recital que comenzará a las 21 y que tendrá a el “207” y a Spurgin como invitados especiales. Después será el tiempo del baile de Ze pequeña.





Un cuento y un baile

El ballet clásico de San Petersburgo regresa a la provincia para navegar un espectáculo de primer nivel clásico. “La bella durmiente”, con música de Tchaikovski empezará a despertarse a partir de las 21, en el Cine teatro San Luis.

















SÁBADO 12

Diálogos latinoamericanos

El dúo musical Pedreira Belmonte presenta “Sigamos dialogando”, un espectáculo en el que Norberto Pedreira en piano y Osvaldo Belmonte en guitarra recorren ritmos de la música argentina y latinoamericana con una mirada actual. A partir de las 19:30.

Con la voz en alto

A 35 años de “Ácido argentino”, el inolvidable disco “Hermética”, “La H no murió”, la banda que mejor representa el espíritu heavy nacional, recorre el álbum y evita el ablande, a partir de las 22 en Comuna.

De Soda y otras bebidas

Un tributo al rock nacional es el que propone César Blanco a partir de las 21 en el hotel internacional de Potrero de los Funes. Su trayectoria promete un show recomendable.

El color ideal

“Las violetas”, grupo combativo, feminista y de ir al frente, llega a Portal, en Villa Mercedes, para mostrar sus canciones y sus letras siempre traspasadas por el amor. Comienza las 22.

Un trabajador

Javier “Popo” Losa canta una vez más en “Mandala”, de Villa Mercedes, en un show íntimo con sus canciones y la de los músicos que admira. El encuentro será a partir de las 22 en el espacio de calle Tucumán.

Liverpool y Bajo Belgrano

Una noche de homenaje seguirá en El boliche don Miranda con Wasabeat y Miguel Domínguez trío, que harán canciones de Los Beatles y de Luis Alberto Spinetta. Grandes por grandes.





Doble estreno

Luego de mucha preparación y mucho ensayo Luis Palacio estrena “Los días de un sol imaginario o mi cuerpo tu paisaje”, una obra que promete polémica y entretenimiento en casa Fractal de Villa Mercedes. Para el estreno habrá dos funciones: una a las 21 y otra a las 23.

Todo de todo

Con años de trayectoria y miles de anécdotas que contar, “Vivencias musicales” tiene su costado bailable, su costado rockero y su costado nostálgico. Todos estarán en All right a partir de las 22:30.

Sin encaje

Tres mujeres y tres maneras de no encajar en el sistema conforman el segundo volumen de “Excéntricas”, un espectáculo de stand up que se presentará a partir de las 20 en la sala Amigxs de Merlo.



