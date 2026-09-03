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12°SAN LUIS - Jueves 03 de Septiembre de 2026

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"Fuera de campo"

Tres días con el grito persistente del cine nacional

El festival nacido en Mar del Plata llega a Merlo y muestra cortos, largos y documentales que son una demostración del estado actual de las cosas. Además, seminarios y actividades para todas las edades. Empieza el viernes 4 de septiembre. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Uno de los festivales de cine independiente más importantes del circuito llegará a Merlo para mostrar las historias que se cuentan en estos momentos por parte de los realizadores. Distribuidos en cuatro sedes, “Fuera de campo” propone un mapeo de las nuevas voces de la industria.

 

 

A partir del viernes 4 de septiembre y hasta el domingo, la Universidad Nacional de los Comechigones, Amigxs de Merlo, la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero y la carpa Les, ubicada en el Parque Recreativo recibirán charlas, proyecciones, clases y estrenos de una programación muy variada.

 

 

Largos, cortos, documentales, debates, conversatorios, seminarios intensivos, propuestas para las infancias, muestras y el paso de películas de San Luis son algunas de las actividades que se desarrollarán para público de todas las edades. Hay actividades gratuitas y otras que son con contribución voluntaria y otras aranceladas a 5 mil o 10 mil pesos.

 

 

Originario de Mar del Plata, la muestra llega a Merlo tras el interés de los creadores de ampliar la propuesta y el campo de llegada de las producciones. “Encontramos una comunidad cultural activa, espacios con disposición para recibir la propuesta y una escena audiovisual regional con mucho para mostrar y poner en diálogo”, dijeron los organizadores sobre la sede merlina.

 



PROGRAMACION

 

VIERNES 4

 

16:00: PRE-APERTURA + PROYECCIÓN + DEBATE
 PARA HACER UNA PELÍCULA SOLO HACE FALTA UN ARMA. - Dir: Santiago Sein · 159 min.

 📍 UNLC – Universidad Nacional de los Comechingones
 Acceso: gratuito · abierto al público.



 

 

19:30:  APERTURA + PROYECCIÓN + CHARLA + BRINDIS + DJ
 LA NOCHE ESTÁ MARCHÁNDOSE YA - Dir.: Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas · 104 min.

 📍 Espacio Cultural Amigxs de Merlo / Acceso: $5.000 a $10.000.
 Extra: presencia del sonidista Atilio Sánchez + brindis de apertura.

 

 

SÁBADO 5

 

10:00 A 12:00 H — ESPACIO DE FORMACIÓN
 SEMINARIO INTENSIVO DE CINE DOCUMENTAL — De la idea al montaje final
 A cargo de Martín Ochoa (Villa Mercedes, San Luis).
 📍 Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero · Poeta Conti 225
 Acceso: contribución voluntaria. Inscripción: fueradecampomerlo.sl@gmail.com

 

13:00 A 17:30 H — JORNADA PANORAMA SAN LUIS
 ALMUERZO + PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES PRODUCIDOS EN SAN LUIS + MESA DE DIÁLOGO

 13 h – Almuerzo compartido

 14.30hs – PROYECCIONES DE SAN LUIS
 -CARTAS DE AMOR Y DE GUERRA (5´) Dir: Juan Ever
 -POR TU HONOR (25´) Dir: David paéz
 -GERMÁN AVE-LALLEMAND, EL ALEMÁN. UN EXPLORADOR DEL CUYUM (27´)– Dir: Martín Ochoa
 -LA CASA DE ARRIBA (28´) Dir: Querubina Salazar

 16 a 17.30 MESA DE DIÁLOGO
 Encuentro entre realizadores y profesionales del sector audiovisual de San Luis.
 ¿Cómo lograr mayor articulación entre el sector? ¿Qué espacios de exhibición hay para proyectar nuestras películas? ¿Qué políticas de fomento existen en San Luis? Orientada a estudiantes y trabajadores audiovisuales.

 📍 Biblioteca Popular Agüero · Poeta Conti 225
 Acceso: contribución voluntaria.




 

 

18:30 H — MUJERES QUE DIRIGEN MUJERES
 Presentación a cargo de Gimena Barrionuevo (Ver y Leer)

 -CARTAS RESUCITADAS (7) Dir. Florencia Bugnot
 -TODO ERA MAMÁ (28´) Dir. Lucila Podestá
 -LAS DESCENDIENTES (65´) Dir. Julieta Sans

 📍 Espacio Cultural Amigxs de Merlo · Pbro. Becerra 540 / Acceso: $5.000 a $10.000.



 

 

20:30 H — PROYECCIÓN CORTOMETRAJE + PROYECCION LARGOMETRAJE + CHARLA

 -LAS FUERZAS DEL CIELO (4´) · Dir.: Julián Kominek y Kevin Zelaznik.
 -PARA HACER UNA PELÍCULA SOLO HACE FALTA UN ARMA (159´) - Dir: Santiago Sein
 Proyección + charla con la presencia de su director Santiago Sein.

 📍 Espacio Cultural Amigxs de Merlo · Pbro. Becerra 540 /Acceso: $5.000 a $10.000.

 


 DOMINGO 6

 

16:00 H — ESPECIAL PARA INFANCIAS: APERTURA TEATRAL + EXPOSICIÓN INTERACTIVA + PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES ANIMADOS

 - OCURRENCIA CHOU Intervención teatral
 -SOBRE NOSOTROS SOLO EL CIELO Presentación de nubografías y proyección de cortometraje, con la presencia de su creador Guillermo Franco.
 - LA LINEA EN LINEA - Dir: Victor Iturralde
 - EL ARBOL YA FUE PLANTADO – Dir: Irene Blei

 📍 LES – Parque Recreativo Barranca Colorada/ Acceso: $5.000 a $10.000.

 

18:00 H — PROYECCIÓN LARGOMETRAJE
 - HIJO MAYOR (118´) - Dir.: Cecilia Kang ·
 📍 Espacio Cultural Amigxs de Merlo/Acceso: $5.000 a $10.000.

 

20:30 H — FUNCION CLAUSURA: PROYECCIÓN LARGOMETRAJE + CIERRE
 - FIN DE PARTIE (106´) Dir.: Alejo Moguillansky

 Cierre de Fuera de Campo Merlo

 📍 Espacio Cultural Amigxs de Merlo · Pbro. Becerra 540 / Acceso: $5.000 a $10.000.

 

 

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