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Autopista

Choque en un complicado cruce frente a Terrazas del Portezuelo

Fue cerca del Hospital Ramón Carrillo, en la zona donde hace meses hay cortes que complican el tránsito. En uno de los rodados iban dos menores. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Un automóvil con cuatro ocupantes, entre ellos dos niños, colisionó con otro coche en cercanías al acceso sur de Terrazas del Portezuelo, una zona de mucha y confusa congestión por los cortes de ruta que hay hace meses. La familia intentaba cruzar la autopista y girar para dirigirse al Hospital Central "Ramón Carrillo" y fue impactada por un rodado que se desplazaba en dirección oeste.

 

 

El accidente se produjo alrededor de las 8 de la mañana del jueves 3 de septiembre, cuando la circulación es intensa tanto por los vehículos que ingresan a Terrazas, los que se desplazan por la autopista y, aquellos que deben circular por ese sector por el desvío que obligatoriamente deben hacer por las obras de reparación del puente en el acceso al Hospital Central.

 

 

La zona donde se produjo el accidente es la derivación obligada de los automovilistas ante los trabajos de reparación y los cortes que hace meses suceden en la zona del Ramón Carrillo. La velocidad que traen los autos que circulan por autopista y la artesanal reparación de la acera son un peligro inminente.

 

 

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