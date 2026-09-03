Los hinchas rompieron con la dirigencia por la decisión de jugar a puertas cerradas

La decisión de jugar sin público y en el estadio Juan Gilberto Funes de La Punta el partido del domingo frente a Santamarina terminó de quebrar la relación entre los hinchas de Juventud Unida Universitario y la dirigencia. De hecho, hay una campaña en redes sociales para que los socios de la entidad auriazul se manifiesten en contra de la medida.

Un grupo de asociados mostró su “profundo malestar y repudio” ante la forma en que los dirigentes resolvieron sacar al equipo del Mario Sebastián Diez. “Una vez más, se nos ha dejado de lado en una decisión que nos afecta directamente”, dijeron.

Los hinchas dijeron entender que la decisión de jugar sin público y en La Punta es una disposición de la Policía Provincia, pero acusaron que “la dirigencia no tuvo la intención de jugársela por los socios ni de buscar una alternativa para que, al menos quienes sostenemos la institución, pudiéramos estar presentes acompañando al equipo”.

La reacción popular llegó tras el comunicado del club en el que lamentó los hechos de violencia ocurridos en el último partido como local y reconoció que no están dadas las garantías para jugar de local en El Bajo.

La noticia hizo estallar a los simpatizantes. “No es la primera vez que sentimos que se nos falta el respeto como socios”, agregaron en un duro comunicado en el que recordaron que la comisión prometió sortear viajes para acompañar el equipo y nunca cumplió.

“Nosotros pagamos la cuota social con esfuerzo y sin esperar nada a cambio, porque creemos en este club. Pero tampoco queremos que nos tomen el pelo”, señalaron los aurizales, cansados del manoseo de una dirigencia que parece no hacer pie en el manejo del club.

Mientras Juventud juega la Reválida para permanecer en la categoría, el equipo debió cambiar de DT a las pocas fechas de contratar a Alexis Matteo, quien abandonó la institución tras una mejor oferta económica. Ahora, los destinos futbolísticos son manejados por Mauricio Magistretti, quien consiguió una derrota y un triunfo.

La mala campaña del equipo derivó en que un grupo de hinchas agrediera a dirigentes en el partido que el 16 de agosto pasado Juventud empató 0 a 0 de local ante Círculo Deportivo. Fue el inicio de una ruptura que se consolidó con la decisión del club.

“Si estas actitudes continúan, lo único que van a lograr es que cada vez más socios decidan dejar de pagar la cuota, cansados de no recibir ni la información, ni la consideración, ni los privilegios que merecemos”, sostuvieron los hinchas en su pronunciamiento en el que además pidieron “diálogo real” en vez de comunicados unilaterales”.

A cambio, Juventud informó que el partido contra Santamarina se podrá ver gratis por el streaming de San Luis +. “Esta alternativa surge del trabajo conjunto entre el club y San Luis +”, dijeron.