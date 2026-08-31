El día que nadie quería que llegara
El astro anunció su retiro de la selección nacional en un posteo en Instagram. "Duele en el alma, pero es el momento", escribió el jugador insignia. Se termina una época de gloria para el fútbol argentino.
Lionel Messi conmocionó al fútbol mundial al anunciar su retiro de la Selección argentina, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026.
Messi realizó el anuncio a través de una sentida carta en sus redes sociales, en la que reconoció que "fue una decisión que dolió y duele en el alma".
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", comenzó el comunicado con el que dejó en shock a todos los fanáticos del fútbol.
En el mismo, confesó: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes y también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".
Por otra parte, expresó: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".
A su vez, agradeció: "Por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)".
"Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos", dijo el jugador.
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