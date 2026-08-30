Racing sigue en crisis: perdió 3-1 con Independiente Rivadavia

Racing sigue sin levantar cabeza y sufrió una remontada, luego de jugar un pésimo segundo tiempo, en su caída por 3-1 ante Independiente Rivadavia en la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Bautista Gargantini, la visita había comenzado en ventaja con el gol del volante Matko Miljevic, en 20 minutos del primer tiempo, pero la remontada llegó por tantos del mediocampista Gonzalo Ríos, en 39 del primero, el delantero Fabrizio Sartori, en 25 del segundo tiempo y el atacante Álex Arce, en el primer minuto de descuento.

La derrota hunde a la “Academia” en el decimocuarto lugar de la zona B, con apenas cinco puntos al cabo de siete fechas, mientras que el conjunto que dirige Alfredo Berti se ubica en el séptimo lugar del grupo, con once unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda recibirán a Atlético Tucumán, el domingo 6 de septiembre desde las 21:30, mientras que el vigente campeón de la Copa Argentina visitará a River, desde las 19:15 del mismo día.

Independiente Rivadavia tuvo la primera llegada, antes del primer minuto de juego, luego de una mala salida desde el fondo de la visita, que permitió un remate bajo pero centralizado del volante César Florentín, contenido por el arquero Facundo Cambeses.

Además, solo un minuto después, el delantero Maximiliano Salas tuvo espacio para avanzar y sacar un zurdazo alto al primer palo, que también fue detenido por el arquero surgido de las inferiores de Banfield.

A los seis minutos del primer tiempo, un camiseteo alevoso del defensor Mateo Martínez en su propia área le dio un penal al local, en el que el delantero Álex Arce cruzó un derechazo pero chocó con la gran estirada de Cambeses, que se quedó con la pelota.

En 15 minutos del primer tiempo, una pelota filtrada del extremo Tomás Conechny dejó mano a mano al delantero Adrián “Maravilla” Martínez, que no pudo pinchar la pelota por encima del achique del arquero Nicolás Bolcato.

Racing abrió el marcador cinco minutos después, mediante un derechazo bajo y cruzado desde afuera del área del enganche Matko Miljevic, que entró pegado al poste derecho de Bolcato para el 1-0.

En 31 minutos quien intentó desde afuera del área fue el volante Matías Zaracho, que remató a la carrera con la pierna derecha, pero sin lograr superar al arquero rival.

El local pudo empatar el partido en 39 minutos de la primera mitad, luego de una serie de remates bloqueados y una pelota suelta que le quedó al volante Gonzalo Ríos, que controló y sacó un derechazo potente, con el que venció las manos de Cambeses.

Dos minutos después, Bolcato salvó a su equipo de forma sensacional, con una gran reacción para despejar un cabezazo de “Maravilla” Martínez, que remató en el área chica.

En 44 minutos, Miljevic volvió a sacudir desde afuera del área, pero su disparo impactó en el travesaño, esta vez.

La primera llegada del complemento fue del local, a los 11 minutos, cuando Arce bajó una pelota cruzada al área chica y habilitó la llegada del extremo Matías Fernández, que tuvo que tirarse al suelo para definir y le erró al arco.

Cuatro minutos después, un centro atrás habilitó a Ríos, que definió abriendo el pie derecho pero esta vez no pudo superar a Cambeses, que reaccionó a tiempo para poner la pierna izquierda y evitar el tanto.

En 25 minutos, un córner al segundo palo fue bajado de cabeza para la aparición de Sartori, que empujó la pelota ante la estirada del arquero rival y puso el 2-1.

A los 42 minutos de la segunda parte, el lateral Alfonso Espino desbordó por izquierda y metió un centro atrás, que el defensor Leonard Costa se llevó por delante: la pelota se fue muy cerca del poste izquierdo de Bolcato, que no había alcanzado a reaccionar.

Con tiempo cumplido, Matías Fernández se abrió desde el medio hacia la derecha y sacó un remate alto, que se fue cerca del poste horizontal.

Un minuto más tarde, el delantero Álex Arce se fue mano a mano y, aunque Cambeses alcanzó a desviar su remate en primera instancia, el rebote favoreció al paraguayo, que pudo empujar la pelota a centímetros de la línea de gol y marcar el 3-1 final.

Agencia Noticias Argentinas.