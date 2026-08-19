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Copa Argentina

Con gol de Conechny, Racing le ganó a Belgrano en La Pedrera

La “Academia” avanzó a los cuartos de final donde enfrentará al ganador entre Boca y Vélez.

Por redacción
| Hace 1 hora
Belgrano lo intentó, pero Racing se quedó con un encuentro clave. Foto: redes sociales Belgrano.

Racing Club selló su pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina tras imponerse por 1-0 sobre Belgrano de Córdoba, en un encuentro clave en el estadio La Pedrera, Villa Mercedes. El triunfo le permitió al conjunto conducido por Juan Pablo Vojvoda dejar atrás una seguidilla de tres caídas en fila y acomodarse entre los ocho mejores equipos del certamen, donde ahora deberá medirse contra el vencedor del cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

 

 

La apertura del marcador llegó de forma madrugadora en el amanecer del encuentro. Transcurrían apenas cinco minutos de la etapa inicial cuando Tomás Conechny aprovechó un preciso centro enviado por Adrián "Maravilla" Martínez para enviar el balón al fondo de la red.

 

 

A partir de esa ventaja inicial, la escuadra de Avellaneda administró la diferencia con solidez frente a un rival que buscó la igualdad con insistencia pero sin la lucidez necesaria, e incluso el propio Martínez convirtió el segundo tanto académico, aunque la conquista fue anulada correctamente por posición adelantada.

 

 

Durante el segundo tiempo, el "Pirata" buscó mayor peso en el área rival mediante las variantes introducidas desde el banco de suplentes, con el ingreso de Lucas Zelarrayán y posteriormente de Nicolás "Uvita" Fernández.

 

 

A pesar de generar algunas oportunidades claras —incluida una notable intervención del arquero Facundo Cambeses para salvar la caída de su arco—, la falta de efectividad y los espacios dejados en el fondo le permitieron a Racing mantener la ventaja de contraataque.

 

 

El cierre del partido estuvo cargado de dramatismo cuando, ya en tiempo de descuento, un centro al área terminó con la pelota ingresando en el arco de la Academia.

 

 

Sin embargo, tras una revisión apoyada en la tecnología del VAR, las autoridades anularon la jugada debido a que "Uvita" Fernández, en posición fuera de juego, interfirió en la maniobra.

 

 

Tras confirmarse la infracción, la escuadra de Vojvoda sostuvo la diferencia mínima hasta el pitazo final y aseguró su continuidad en la competencia nacional.

 

 

NA/Vermouth Deportivo/Redacción.

 

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