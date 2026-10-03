Colifato Novo voló en San Isidro y le dio otra alegría grande a Villa Mercedes

Colifato Novo lo hizo de nuevo. El pingo de la Calle Angosta tomó la punta en San Isidro y convirtió una carrera de Grupo 1 en una exhibición de velocidad y resistencia. Con Iván Monasterolo en la silla, recorrió la milla en 1’34”74 y cruzó el disco con cuatro largos de ventaja sobre Vundu. Otra alegría para Villa Mercedes y para el Stud El Ranquel.

La victoria empezó a construirse desde los partidores. Monasterolo lo hizo salir rápido y lo puso adelante, en el lugar que mejor le sienta. A pesar del césped mojado, Colifato Novo marcó el rumbo y sostuvo su dominio hasta el final. Los rivales lo vieron de atrás; ninguno pudo discutirle la carrera.

El registro le dio todavía más brillo al triunfo. Hacer ese tiempo sobre una cancha mojada exigía algo más que velocidad. En los 1.600 metros también cuenta la resistencia, y el pensionado de Joaquín “Mosquito” Cano volvió a mostrar que tiene las dos cualidades. Corrió adelante, impuso su ritmo y llegó con margen.

Para Cano, el festejo tuvo un valor especial. El hombre que supo conducir al caballo del pueblo ahora lo prepara. Se bajó de la silla para asumir como cuidador y acompañó desde ese lugar otra conquista del ejemplar que lleva el orgullo mercedino a los grandes escenarios del turf.

En Villa Mercedes, la carrera reunió a sus seguidores frente al televisor. Fueron poco más de noventa segundos de atención puesta en San Isidro, con el pingo de la Calle Angosta al frente y la ilusión creciendo a medida que se acercaba el disco.

Colifato Novo tiene una manera de correr que alimenta ese vínculo: sale a buscar la carrera, sin especular. Es noble, es guapo y no le gusta verle las patas a sus adversarios. Esta vez volvió a imponer sus condiciones. El caballo del pueblo sumó otro Grupo 1 y el turf del interior tuvo motivos de sobra para festejar.