Casco puesto, cinturón ajustado y a agarrarse fuerte. Porque este fin de semana no se corre una carrera más: se define un campeonato sudamericano. Y el que llega adelante, el que tiene que defender la punta, es el puntano Miguel Baldoni, quien está en Minas, Lavalleja, Uruguay, para disputar el XXXI Rally del Atlántico, quinta y última fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA Codasur. Lo hará con su Skoda Fabia RS Rally2 número 1, con el equipo Baratec y con Gustavo “Tuti” Franchello a su derecha, ese navegante que es casi un hermano, que le canta la hoja con la voz justa y que sabe cuándo hay que apretar y cuándo hay que cuidar el auto.

“Ya hicimos el reconocimiento y los tramos son una bestia”, contó Baldoni en un posteo en sus redes sociales. Rápidos, angostos, resbaladizos y muy difíciles. Les va a tocar abrir pista y limpiar el camino para los que vienen atrás, con curvas que se toman a 180 kilómetros por hora. Por eso estuvieron mirando las cámaras a bordo una y otra vez: un error se paga carísimo y no hay margen para distraerse.

El jueves fue de reconocimiento. El viernes es el shakedown y la largada simbólica. Y la carrera de verdad arranca el sábado 28 de noviembre con siete tramos y sigue el domingo 29 con seis más, con nombres que ya son leyenda para los fierreros: La Lata, El Bulldog, Paso Los Troncos, Barriga Negra, La Capilla y Las Sierras.

Enfrente no hay rivales fáciles. Están los pesos pesados del continente: Galanti, Saba, Franco y Zaldivar, todos con chances de ser campeones. Pero Baldoni llega como líder y San Luis sueña en grande. Si el puntano mantiene la cabeza fría, si el Tuti canta fino y si el Skoda aguanta el castigo de la tierra uruguaya, Miguel puede volver a casa con el título sudamericano bajo el brazo.

Y acá, del otro lado, ya hay un pueblo fierrero listo para festejar como se festeja en el rally: con polvo, con gritos y con el corazón a fondo.