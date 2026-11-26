El incendio en Estancia Grande y la inundación en Balde, dos dramas que expusieron las mentiras del Gobierno.

Dos catástrofes ocurridas en distintos puntos de la provincia —el voraz incendio registrado el 16 de julio en la zona de Estancia Grande y las recientes inundaciones en la localidad de Balde— volvieron a colocar en el centro de los cuestionamientos la capacidad de respuesta y prevención del Gobierno provincial, en una cadena de responsabilidades encabezada por Claudio Poggi, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, el director de Prevención y Gestión de Emergencias (DPyGE), Gustavo Albornoz y el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondaraín.

Según el testimonio de los damnificados y los antecedentes administrativos de ambos episodios, el denominador común fue la llegada tardía de la asistencia y el despliegue de operativos comunicacionales posteriores a los momentos de mayor crisis. Dicho de otro modo: incompetencia absoluta.

El fuego “delator”

El primer antecedente quedó marcado por el avance del fuego desde El Durazno Alto hacia sectores serranos. Durante las horas iniciales, el combate contra las llamas recayó únicamente sobre dos dotaciones locales y una oficial, mientras los vecinos debían defender sus viviendas por cuenta propia.

El despliegue de recursos provinciales llegó tarde, cuando el avance ígneo ya había causado severos daños en la Ecoaldea, el camping Los Nogales, dos quinchos y una vivienda en construcción, además de arrasar con una superficie estimada de manera preliminar en unas 7.000 hectáreas.

A la demora operativa se sumó la ausencia de precisiones oficiales sobre el origen y las responsabilidades del siniestro. Cuatro días después del hecho, la ministra Nancy Sosa aseguró en conferencia de prensa que existían pistas sobre una presunta intencionalidad, declaraciones vecinales e informes técnicos en curso, e incluso señaló que se aguardaban directivas judiciales respecto de posibles detenciones.

Sin embargo, nunca se difundió el reporte final de Bomberos de la Policía ni se confirmó si las pericias ratificaron o descartaron el inicio intencional. En paralelo, el fiscal Juan Pablo Díaz Estopiñán derivó el expediente a Abordaje Fiscal sin que trascendiera si la propia funcionaria fue citada a declarar para respaldar sus dichos públicos.

Ahora, el agua “acusó”

Un escenario similar volvió a repetirse con el temporal que golpeó a Balde. Pese a las advertencias meteorológicas vinculadas a fenómenos climáticos extremos y a los anuncios oficiales sobre planes de contingencia previos, el agua ingresó en numerosas viviendas durante la tarde sin que se registrara presencia estatal inmediata. Recién alrededor de las 21:00, el Ejecutivo difundió un comunicado asegurando que brindaba asistencia en el lugar y atribuyó el anegamiento al desborde de “una represa privada”, frase con la que intentaron desligar cualquier tipo de responsabilidad estatal.

Al día siguiente, el gobernador Poggi se trasladó a la localidad acompañado por su comitiva y equipos de prensa oficiales, vestido con indumentaria informal, una carpeta bajo el brazo y asistido por personal de custodia para evitar resbalones en el barro.

La escena contrastó con la indignación de los pobladores que habían atravesado la emergencia en soledad: varios vecinos le recriminaron cara a cara que ningún funcionario se había acercado durante las horas críticas, ante lo cual el mandatario se limitó a responder que estaba "al tanto" de la situación.

De este modo, tanto las secuelas del fuego en las sierras como el impacto del agua en Balde consolidaron un fuerte reclamo social por la falta de previsión y transparencia. Entre anuncios de preparación previa que no se tradujeron en respuestas tempranas y expedientes sin resolución pública, ambos episodios dejaron expuesta la distancia entre el relato oficial y la realidad padecida por los vecinos en el territorio.

Como indica la famosa frase: “El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera”.