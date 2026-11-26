Solo dos cuadrillas policiales que hacen consignas en dos domicilios del barrio República son las señales de que en esas calles se produjo un homicidio el miércoles a la tarde. Los oficiales vigilan en moto dos casas pero el misterio es lo que rodeó la zona en las primeras horas del jueves.

En otro ámbito, el judicial, se supo que uno de los sospechosos por el asesinato se entregó a las 9 de la mañana del jueves en la Fiscalía que investiga la causa y ahora comenzará su itinerario por el hecho. Mientras tanto, los investigadores esperan los resultados de la necropsia, que se practicó el jueves por la mañana.

Los vecinos parecen saber poco de la balacera que terminó con la vida de Rodrigo Zabala, un joven de 29 años que murió en el hospital luego de recibir impactos con armas de fuego en en las calles del barrio. La víctima no tendría domicilio en el República, aunque sí amigos con los que se juntaba frecuentemente.

Mientras algunos indican que el hecho se produjo en la manzana 11 del barrio, otros señalan que en realidad la discusión ocurrió unas cuadras más alejadas, por lo que la tarea policial no parece tan sencilla. Tampoco se puede determinar las causas que produjeron la discusión previa a la muerte, aunque la hipótesis del robo pierde fuerza entre los investigadores.