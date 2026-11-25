Hay fechas que duelen porque obligan a ponerle nombre y rostro a los números. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llega a San Luis con el dolor todavía fresco de octubre.

Octubre dejó sin Gabriela Centeno, de 42 años, y sin Claudia Andrea Rodríguez, de 37 años, dos mujeres puntanas que estuvieron desaparecidas, que fueron buscadas por sus familias y que aparecieron sin vida en la zona del barrio República, con once días de diferencia.

Gabriela era mamá de seis hijos y abuela. Había llegado a San Luis con la esperanza de empezar de nuevo, de construir un futuro mejor. Claudia era mamá de un adolescente de 15 años y se ganaba la vida vendiendo pan cada mañana a los trabajadores de las fábricas cercanas. Eran hijas, hermanas, vecinas, mujeres con una vida, con proyectos, con gente que las quería y que hoy las llora.

Sus casos recuerdan algo que a veces cuesta aceptar: la violencia no es algo lejano ni que pasa en otro lado. Muchas veces crece en silencio, en la casa de al lado, en una relación que empezó con amor y terminó en control, en celos, en insultos, en miedo. En una mujer que de a poco deja de salir, deja de hablar, deja de ser ella.

Es bueno que esta fecha –y siempre- se entienda que detrás de cada nombre hay una familia rota, una silla vacía en la mesa, unas hijas e hijos que van a crecer preguntando por qué.

Que hay que creerle a la mujer que se anima a contar. Es no mirar para otro lado cuando escuchamos gritos en la casa de al lado. Es ofrecer ayuda, preguntar cómo estás, abrir una puerta, llamar, denunciar. Muchas veces una llamada a tiempo, una vecina que pregunta, una mano que se tiende, puede salvar una vida. Gabriela y Claudia no pueden ser solo dos nombres más en una lista. Que sean el motivo para que como sociedad digamos basta, nos cuidemos entre todas y todos, y hagamos que ninguna mujer más tenga que tener miedo de volver a su casa.

Si estás pasando por una situación de violencia, o conocés a alguien que la está viviendo, no estás sola. En Argentina podés llamar a la línea 144, las 24 horas, los 365 días del año, de forma gratuita y confidencial. En San Luis también podés pedir ayuda en la comisaría más cercana o en el centro de salud de tu barrio.