La mamá de Dylan marchará para pedir justicia en San Francisco
La madre del joven convocó a una movilización para este miércoles en San Francisco. Pidió que la violencia no se naturalice y que el crimen no quede impune.
La madre de Dylan participó este martes de una manifestación frente al Poder Judicial y anunció que este miércoles habrá otra marcha en San Francisco para reclamar justicia por su hijo.
“Quiero decirle a la gente que no nos callemos, que no dejemos pasar más estas cosas”, expresó Teresa durante una entrevista. También sostuvo que “se está como naturalizando cada vez más” la violencia y pidió marchar de manera pacífica para generar conciencia.
Sobre lo ocurrido, contó que un joven que estuvo con Dylan le dijo que la situación había empezado como un juego de manos y que César se enojó. Teresa describió al acusado como una persona violenta.
La familia atraviesa días de profundo dolor. Teresa contó que una de sus hijas tuvo que ser sedada y que sus otros hijos también están destrozados. “Vamos a luchar y a hacer justicia por él”, afirmó.
La marcha de este miércoles será, según dijo, una movilización inédita en el pueblo. “Nadie debe quitarle la vida a nadie”, remarcó. Sobre César, expresó que no tiene nada para decirle y que deja el caso “en manos de Dios”.
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