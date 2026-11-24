San Luis no sale del asombro. Lo que está pasando en estos últimos días no es una lluvia más. Es un temporal tras otro, con guarismos que los propios registros oficiales califican de inusuales para noviembre, y con un saldo que ya se siente en cada rincón de la provincia: caminos convertidos en ríos, rutas cortadas, familias evacuadas y vecinos que miran el cielo con miedo y con incredulidad.

La primera señal fuerte llegó en la noche del lunes 16 al martes 17. En la estación AgroZAL, de la Red de Estaciones Meteorológicas, la REM, se registraron 81,6 milímetros entre las 7 de la mañana del lunes y las 7 de la mañana del martes. Para que se entienda lo que significa ese número: cada milímetro de lluvia es un litro de agua caído sobre cada metro cuadrado de suelo. Es decir que en esa sola noche cayeron más de 81 litros de agua por cada metro cuadrado en esa zona.

En Nueva Galia cayeron 54,5 milímetros y en Unión, 34,4. En la ciudad de San Luis, la estación del Aeropuerto marcó 32,7 milímetros. La propia REM definió a los 81,6 milímetros de AgroZAL como una cantidad totalmente inusual para noviembre.

La noche siguiente fue todavía más pareja en toda la provincia. Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, las tormentas recorrieron de norte a sur y de este a oeste los cielos puntanos.

En el Aeropuerto de San Luis el pluviómetro marcó 51,4 milímetros y se convirtió en el más alto de la provincia en esa jornada. El Amago recibió 51 milímetros y San Francisco del Monte de Oro acumuló 47 milímetros. Justo Daract, Alto Pelado, Coronel Alzogaray, Villa Reynolds y Villa General Roca estuvieron entre los 25 y los 30 milímetros.

Esa misma jornada, los vientos soplaron con fuerza. El récord fue en La Punta, donde se registraron ráfagas de 82 kilómetros por hora. En Naschel, Merlo, El Amago, Estancia Grande y San Luis fueron superiores a los 60 kilómetros por hora.

El fin de semana volvió a sorprender. Según la REM, entre las 7 de la mañana del sábado 21 y la misma hora del domingo 22, Villa Larca fue el punto más golpeado, con 57,2 milímetros acumulados. Le siguieron Filo de Merlo, con 49,9 milímetros, San Francisco del Monte de Oro, con 43,4, y Villa de Merlo, con 40,4. En el otro extremo, San Luis capital registró 19,5 milímetros, Naschel 18 y La Punta apenas 12,9. La Costa de los Comechingones y la zona serrana concentraron los registros más altos. Villa Larca casi triplicó lo que llovió en la capital en ese mismo período.

El lunes 23 de noviembre fue el día de la alarma mayor. Las intensas tormentas provocaron una preocupante crecida del Río Nuevo, importantes acumulaciones de agua y dificultades para circular en distintos sectores.

Las mayores complicaciones se registraron en la cuenca de El Morro, donde el agua avanzó sobre caminos rurales y sectores próximos a la Ruta Provincial 33. En El Morro, una dotación de Bomberos Voluntarios El Fortín tuvo que evacuar a una familia con menores de edad, con equipamiento especializado para intervenciones acuáticas, incluido un bote.

En Juan Jorba, sobre la Ruta Provincial 1, los bomberos asistieron a personas que permanecían dentro de vehículos detenidos por el avance del agua. El agua atravesó la calzada de la Ruta Provincial 1 y obligó a interrumpir el tránsito en al menos dos puntos del tramo comprendido entre Juan Jorba y La Punilla, a la altura de Río Nuevo, con corte total en el tramo posterior a la zona de El Chamico.

La pregunta se repite en cada pueblo: ¿desde cuándo no llovía así? Los registros de la REM y del propio El Diario de la República muestran que hacía años no se acumulaban en tan pocos días valores de 50, 60 y hasta más de 80 milímetros en noviembre, un mes que en San Luis históricamente es de transición, no de temporales. No es solo agua. Es la cantidad, la intensidad y la repetición. Tres sistemas en una semana, con alertas amarillas del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas, con acumulados previstos de entre 30 y 70 milímetros, granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Otra muestra de los abruptos cambios en el clima es que, en Villa de la Quebrada, una localidad que sufre la falta de abundantes lluvias, en menos de 10 días la acumulación de precipitaciones supera los 100 milímetros.