Se mantiene vigente un alerta por lluvias fuertes y tormentas
La emitió el Servicio Meteorológico Nacional, que anunció que en la zona central del país se estiman precipitaciones de hasta 70 milímetros. Recomiendan precaución en las rutas tras el fin de semana largo.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en San Luis. En la zona central del país se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros.
La temperatura máxima prevista para el lunes 23 de noviembre es de 21 grados y la mínima de 14 grados, con tormentas durante la mañana y el mediodía, y una mejora temporaria hacia la tarde.
El SMN recomienda a la población mantenerse informada, no refugiarse debajo de árboles, no cruzar calles, arroyos o zonas inundadas, desconectar artefactos eléctricos y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
También se pide precaución a quienes regresan del fin de semana largo por las rutas de la provincia, especialmente en los accesos a Merlo, El Trapiche, Potrero de los Funes y Villa de Merlo, donde la lluvia puede reducir la visibilidad y generar acumulación de agua en la calzada.
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