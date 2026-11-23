El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en San Luis. En la zona central del país se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros.

La temperatura máxima prevista para el lunes 23 de noviembre es de 21 grados y la mínima de 14 grados, con tormentas durante la mañana y el mediodía, y una mejora temporaria hacia la tarde.

El SMN recomienda a la población mantenerse informada, no refugiarse debajo de árboles, no cruzar calles, arroyos o zonas inundadas, desconectar artefactos eléctricos y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

También se pide precaución a quienes regresan del fin de semana largo por las rutas de la provincia, especialmente en los accesos a Merlo, El Trapiche, Potrero de los Funes y Villa de Merlo, donde la lluvia puede reducir la visibilidad y generar acumulación de agua en la calzada.