A pocas semanas de presentar “Sara”, la ficción sobre la apropiación de bebés durante la última dictadura militar, Fernado Saad saltó hacia la realidad. También descriptiva de los hechos trágicos, horribles y oscuros que sucedieron en el país desde 1976, “Primavera rota” es una producción audiovisual que no se permite la invención, sino que va de lleno con el rigor histórico. Por más que duela.

El director apoyó con imágenes en su documental la investigación de Oscar Ángel Flores, un reconocido periodista de la provincia, con quien buscó la verdad y la recuperación de la memoria colectiva regional. Los hechos que narra el trabajo fueron indagados por Flores y tienen como centro los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la provincia.

“Primavera rota” tendrá su estreno el martes 24 de noviembre a las 19 en el Auditorio Mauricio López, con entrada libre y la posibilidad de ver la reconstrucción de la dictadura en San Luis. El documental contiene relatos de la primavera de 1976 en base al expediente judicial que investigó la desaparición de Graciela Fiochetti, que se tramitó en Justicia Federal para determinar el paradero de la joven oriunda de La Toma, secuestrada, torturada y asesinada en septiembre de ese año.

Pero el ojo de Saad y las palabras de Flores también buscan la recuperación de la memoria de Raúl Cobos, Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaraz, víctimas del mismo brazo cruel y despiadado.

Antes que el documental que saldrá a la luz esta semana, “Primavera rota” fue un libro de investigación que Flores editó por la Nueva Editorial Universitaria en 2018 y que se gestó cuando el periodista era un activo redactor del diario Puntal, a mediados de los 80. El trabajo audiovisual incorpora las sentencias del primer jucio contra los responsables de la represión.

Así como en su libro Flores puso las palabras impresas, ahora lo hace de manera oral, en una narración que suma un valioso archivo audiovisual cedido por el Archivo Histórico de la Provincia de San Luis. El documental fue rodado en San Luis, La Toma y Salinas del Bebedero, escenario de los hechos narrados.

Entrevistas a Magdalena Álvarez, hermana de Graciela Fiochetti; Segundo Ledesma, Francisco Ledesma, Juan Antonio González Macías, el primer juez de instrucción de la Cámara Federal de Mendoza; Ana María Garraza, Roberto Fernández, Pablo Melto y otros referentes de los Derechos Humanos en la provincia componen el trabajo que tiene además ilustraciones de Leonardo “Tano” D’Amico y la música original de Cándido Sanz García.