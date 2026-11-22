Un alemán que camina por Berlín y se siente atraído por el humo de un food truck podría saborear un choripan con la esencia de Los Cerrillos, el pequeño pueblo que está entre Concarán y Tilisarao y donde vivió el abuelo de José Zabala, el puntano conocido en los mercados de comidas alemanas como “Choriman”. Alguna vez, José le preguntó a su abuelo por la receta para hacer embutidos, pero los años del cocinero y la memoria perdida lo hacían emocionar a uno y a otro y la forma de preparación quedó en el olvido.

Entonces, a “Choriman” no le quedó más que sacar su capa de héroe de la parrilla y hacer su propia base de embutidos. “Fui comprando carne, grasa, viendo tutoriales por YouTube, a prueba y error hasta que quedé satisfecho con el sabor”, cuenta desde Berlín para El Diario de la República el asador que está detrás del choripan argentino que es sensación en Alemania.

José nació en Villa Dolores pero se crió en Concarán, donde vivió hasta los 12 años, cuando su familia se fue a Mendoza. Regresó al Valle del Conlara para cursar el último año de la secundaria con sus antiguos compañeros y cerrar esa etapa en San Luis. Es hijo de Silvia Chapero y de José Roberto Zabala, prócer de la música cuyana, guitarrero de ley y fundador del “Dúo Puntano”.

Por ende, el parrillero es hermano de Sergio, Kike y Silvia Zabala, tres músicos repartidos por todo el país que enaltecen al arte puntano con cada una de sus expresiones. “En total somos siete hermanos, casi todos músicos”, dice José, quien eligió apartarse del mundo musical y se fue a estudiar Ciencias Económicas a Córdoba.

Ese paso le cambió la vida, ya que en la facultad conoció a una alemana de la que se hizo primero amigo, luego pareja, luego padre de un joven que ahora tiene 18 años y ahora amigos con los que comparten la crianza. “Esa historia fue, en principio, la razón por la que me vine a vivir a Alemania", recapituló.

El 1 de abril de 2009 Zabala llegó a una pequeña ciudad llamada Halle An der Saale con muchos planes pero pocas concreciones. Era la primera vez que salía de Argentina y el lugar común indica que Alemania no es precisamente el país más amigable para un inmigrante.

Sin embargo José tenía el plan principal de acompañar los primeros años de su hijo, a quien cuidaba todos los días y sacaba a pasear para de paso conocer la ciudad. Mientras esperaba el permiso para estudiar y retomar Economía en las universidades alemanas se puso a aprender el idioma.

Pero su paso por la universidad en su nuevo destino no fue tan gratificante: no le reconocieron las materias que había rendido en Córdoba y tuvo que empezar de nuevo, con un idioma técnico que se complicaba todavía más. Aguantó un año y medio porque mientras tanto tenía que mantenerse y mantener a su hijo.

Fue entonces cuando “empecé a hacer trabajos de gastronomía”, cuenta con la seguridad de quien ahora vive de eso. En 2013 se mudó a Berlín y la madre de su hijo y su hijo lo siguieron porque el trabajo venía bien. Pero José, con alma de inquieto, quiso probar con otra cosa e inició una formación pedagógica para trabajar con niños en las guarderías alemanas.

Cuando consiguió un empleo se dio cuenta que el trato con las infancias no era para él. “Me gustan los niños pero estar con tantos en una sala, en un salón, me parecía extremadamente difícil y una responsabilidad muy grande. Sentía que no estaba preparado pedagógicamente”, dice ahora, conforme con sus confecciones en el food truck.

La pandemia hizo que muchos trabajadores gastronómicos en todo el mundo perdieran su empleo y José no se salvó de ese recorte. Aprovechó ese tiempo para tomar algunas clases, rendir exámenes de cocina y para diferenciarse de sus colegas argentinos, que se volcaron a hacer empanadas. Él fue por los chorizos.

El desafío fue no depender de nadie. “El trabajo gastronómico acá es muy duro, los horarios son extensos y el salario poco en relación a lo sacrificado del trabajo”, explicó Zabala, quien destinó su capital a comprar una bicicleta, bautizada “La choricleta”, que tiene un equipo de gas, un sistema para lavarse las manos, calentar agua y todo lo necesario para cocinar.

Gracias a esa presentación, Zabala logró entrar en un mercado de Berlín que ofrece todos los sábados productos regionales, pescado, quesos y miel y donde la Chorineta causa sensación con su humo. Además, la parrilla le permite al trabajador cubrir el servicio en casamientos, cumpleaños y otras reuniones sociales, preferentemente con argentinos que extrañan el sabor al asado.

“Hace poco nos contrataron de un torneo de polo al que llegamos gracias a la recomendación de la embajada. Hicimos carne a la estaca, a la llama, para 120 personas”, cuenta José antes de perder la compostura alemana. “Metimos un asadazo, ja”.

Una de las cosas que le dio Alemania a Zabala fue el regreso a las fuentes musicales, con la tonada cuyana como género sanguíneo. Cuano era un niño, José siguió a su padre y a su hermano Sergio –un año mayor- por los festivales de la provincia e incluso fue parte de los rituales folclóricos del Cuyo profundo, aunque reconoció que “siempre fui un poco vago para la música”.

Además de que no le gustaba ensayar, el parrillero sentía un poco de miedo al subirse a los escenarios pero en los casi 20 años que lleva en Alemania se aferró a las costumbres de allá, pero también a las que dejó acá, sobre todo después que empezó a conocer a otros argentinos que radicados en Europa.

“Empecé a ir a las peñas, donde también vendo mis empanadas o sándwiches y de paso bailo alguna chacarera. Pero el cambio más profundo, algo que cuando era chico nunca pensé que pasaría, es que ahora me animo a cantar. Eso me conecta mucho con esa música que cuando era chico, la negaba de alguna manera”, concluyó José, mientras se prepara para el próximo choripan, para la próxima tonada.