Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana al derrotar 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, poniendo fin a una sequía de 18 años sin conquistas internacionales para el club.

El conjunto "Xeneize" impuso condiciones desde el arranque y generó la primera aproximación clara con un remate de Miguel Merentiel que pegó en el travesaño tras una falla del arquero rival en el juego aéreo. Luego de que el juez de línea anulara una conquista por posición adelantada, la apertura del marcador llegó a los 16 minutos del primer tiempo: Santiago Ascacibar capturó un rebote dentro del área y puso el 1-0.

A partir de la ventaja, Boca sostuvo el dominio posicional y contó con situaciones para ampliar la diferencia antes del descanso, con un cabezazo de Lautaro Di Lollo que tapó Éverson a puro reflejo, un disparo por encima del travesaño de Lautaro Blanco tras una recuperación de Merentiel y otra acción del delantero uruguayo que logró despejar Renan Lodi en el área. Del otro lado, el conjunto brasileño dirigido por Eduardo Domínguez no logró inquietar el arco defendido por Álvaro Montero durante la etapa inicial.

El golpe en el complemento y el cierre

Apenas transcurridos dos minutos del segundo tiempo, Boca estiró la ventaja. Sebastián Villa desbordó por el sector izquierdo y envió un centro al área que Merentiel conectó para decretar el 2-0 y encaminar la definición.

Con el marcador a favor, el equipo brasileño intentó reaccionar y recién generó su primera llegada a los 58 minutos con un remate de Bernard que pasó cerca del palo izquierdo, seguido más tarde por un tiro de media distancia de Vitor Fernandes controlado por Montero y un cabezazo del mismo futbolista que volvió a quedar en manos del guardameta.

Boca también tuvo oportunidades para liquidar el partido con mayor margen, como un remate de Enner Valencia que desvió Éverson al córner y una contra finalizada por Blanco desviada. Tras los cinco minutos de adición, el pitazo final selló el 2-0 definitivo y la consagración del "Xeneize" en territorio colombiano.