Entre los empleados municipales de Naschel crece el descontento por la decisión de la intendenta Valeria Kuhn de no abonar bono de fin de año pese a los pedidos de los trabajadores que ven agobiadas sus billeteras y esperaban un gesto de la jefa comunal. Por el contrario, se encontraron no solo con la negativa sino también con la noticia de que la ayuda económica de 100 mil pesos será pagada en dos cuotas.

Kuhn decidió que entre noviembre y diciembre se abonen 50 mil pesos extra de la ayuda que debería ser otorgada de una sola vez, lo que motivó el enojo y el malestar de los municipales, que se extiende al encargado de Hacienda de la comuna, Juan Lepore. El pago en cuotas no preocupa tanto como la decisión de no otorgar el bono de fin de año.

A los reclamos salariales que soporta la intendenta se suma otro inconveniente que perjudicó a toda la localidad durante la semana, como el corte programado de agua para la reparación de un purgador y el recambio de llaves. En principio, la restricción fue anunciada por 24 horas, el miércoles a la noche. Pero el agua recién regresó el viernes a las 20 y según dijeron algunos vecinos el sábado a la mañana había sectores en donde todavía no estaba restituido el servicio.

Un comunicado emitido por los trabajadores comunales dice que sienten que su esfuerzo diario “no está siendo reconocido ni valorado” y remarcan que detrás de cada jornada laboral hay “compromiso, responsabilidad y sacrificio de personas que cumplen con sus tareas y sostienen el funcionamiento del municipio”.

Esta situación generó la indignación entre los empleados, quienes consideran que sus necesidades y reclamos no están siendo escuchados. “No se trata solamente de una cuestión económica, sino también de respeto y reconocimiento hacia quienes trabajan día a día por el municipio”, expresa el comunicado.



