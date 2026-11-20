La familia de Giovanni, el bebé puntano que permanece internado en Buenos Aires desde su nacimiento, anunció que el pequeño ya tiene fecha confirmada para una nueva y esperada intervención quirúrgica. La operación, denominada procedimiento de Glenn, se realizará el próximo miércoles 25 de noviembre, por lo que sus padres iniciaron una cadena de oración y apelaron nuevamente a la solidaridad de la comunidad de San Luis.

A través de sus redes sociales, su mamá, Cintia Roldán, compartió las sensaciones que atraviesan en la previa de esta instancia clave. “Se acerca un día muy importante para nuestro pequeño guerrero y, aunque tenemos mucha fe, no les voy a mentir… tenemos miedo. Han sido meses de lucha, de momentos muy difíciles, de ver a nuestro hijo atravesar tantas cosas, pero también de ser testigos de su fuerza, de sus ganas de vivir y de cada milagro que Dios nos regaló”, expresó.

En su mensaje, la madre pidió que el día de la intervención lo acompañen espiritualmente. “Oren por Gio, por sus médicos, por cada persona que va a estar en el quirófano, para que Dios guíe sus manos, les dé sabiduría y que todo salga de la mejor manera. Si ese día nace de su corazón prender una vela, hacer una oración, rezar, pedirle a Dios por nuestro hijo… todo será recibido con muchísimo amor y gratitud”, manifestó, destacando que el niño demuestra sus ganas de vivir todos los días con sonrisas y balbuceos.

El anuncio llega poco después de que Giovanni cumpliera sus tres meses de vida, un período marcado por una intensa batalla médica. Según relató su familia, el bebé comenzó a luchar desde antes de nacer y, a tan solo ocho días de llegar al mundo, debió afrontar su primera gran cirugía. Posteriormente atravesó un cateterismo, un neumotórax, una endoscopia y extensas internaciones en terapia intensiva, superando cada obstáculo con notable fortaleza.

Dado que el posoperatorio demandará un largo proceso de recuperación y los padres deben permanecer en Buenos Aires sin descuidar a su hijo mayor, Jordan, la familia organizó una rifa solidaria para solventar los gastos. El bono tiene un valor de $10.000 y cuenta con un premio único de $200.000 que se sorteará por Lotería Nacional Nocturna una vez vendidos todos los números. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente al teléfono 2665019715.