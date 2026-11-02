Avanza la recuperación de Giovanni y su familia renueva la esperanza

La familia del pequeño Giovanni, el bebé puntano que permanece internado en Buenos Aires tras ser intervenido quirúrgicamente en sus primeros días de vida, compartió una emotiva actualización sobre su estado de salud.

Su mamá, Cintia Roldán, confirmó que el niño continúa avanzando "paso a paso" y que alcanzó un peso de 4,750 kilogramos, un hito fundamental dentro del proceso de preparación para su próxima operación.

Si bien la fecha exacta de la nueva intervención quirúrgica aún no está definida, el equipo médico estima que se concretará a partir del 18 de noviembre, cuando el bebé cumpla tres meses. En la actualidad, Giovanni continúa bajo cuidados intensivos permanentes y con asistencia respiratoria no invasiva (VNI con mascarilla), con el objetivo de llegar a la cirugía en las mejores condiciones clínicas posibles.

En medio de la espera y las muestras de apoyo, la familia hizo pública una emotiva canción compuesta por Jordan, el hermano de Giovanni.

Bajo el título "El himno de Mataquito", la letra repasa el nacimiento del bebé, las extensas horas de quirófano y los desafíos superados desde su llegada al mundo el pasado 18 de agosto, definiéndolo como un "pequeño guerrero" y renovando la fe de toda la comunidad que sigue de cerca su evolución.

La composición, que intercala estrofas en español con un cierre en inglés, repasa de manera poética la fortaleza del bebé al definirlo como un "pequeño guerrero nacido para luchar".

A través de sus versos, Jordan plasma el sentir de la familia frente a las largas jornadas de hospital y los constantes estudios médicos, recordando que detrás de cada diagnóstico hay una historia de superación y un futuro lleno de esperanza por descubrir.