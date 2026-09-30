Esperanza: Giovanni dejó la Terapia Intensiva tras 43 días de lucha

La noticia más esperada finalmente llegó a mediados de semana para la familia de Giovanni, el bebé puntano que se ganó el corazón de toda la comunidad. Su mamá, Cintia Roldán, compartió un parte médico que renovó la esperanza al confirmar que el pequeño guerrero dejó atrás la Terapia Intensiva para pasar a Terapia Intermedia.

Con apenas 43 días de vida, Gio ha demostrado una fortaleza inquebrantable. Desde su nacimiento, el 18 de agosto, su historia estuvo marcada por momentos de extrema tensión, desafíos médicos constantes y una valentía que emociona. A los ocho días de vida debió someterse a una compleja cirugía de corazón, un hito al que le siguieron días críticos que incluyeron el cierre de su pecho, tratamientos por una infección y un cateterismo realizado a mediados de septiembre.

"Cada una de estas fechas representa días de miedo, lágrimas, oración, espera… pero también representa vida, fuerza y pequeños grandes avances", expresó Cintia en un mensaje profundamente emotivo difundido en sus redes sociales, donde recapituló el paso a paso de este mes y medio de internación.

Si bien la familia reconoce que todavía queda un camino por recorrer, la alegría por este paso fundamental es inmensa. En medio de la emoción, los padres hicieron especial hincapié en agradecer el acompañamiento constante de la comunidad: "Gracias a cada persona que rezó, preguntó por él, mandó un mensaje, nos acompañó y creyó junto a nosotros".

Con la fuerza que ya demostró tener a su corta edad, Giovanni continúa su recuperación bajo el lema que ya se convirtió en un símbolo de esperanza en toda la región: "Un guerrero no es quien nunca cae, sino quien sigue luchando cada día". Vamos, Gio. Un pasito más.