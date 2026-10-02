El drama y la bronca se repiten por otro robo en una casa de Villa de la Quebrada

Otra vez la angustia y el temor que generan los hechos de inseguridad se instalaron en Villa de la Quebrada y en la región de influencia. Este viernes se conoció que otra vivienda fue violentada y vaciada, con la particularidad en este caso que el golpe fue en un barrio privado.

El blanco del ataque que se cometió este jueves, fue en una casa del complejo “Magnífica” que está detrás de la terminal de ómnibus y sobre el derivador de acceso al pueblo por la ruta nacional N° 146.

Al igual que en la mayoría de los robos cometidos en Villa de la Quebrada y Nogolí, con total impunidad, como si supieran que tienen todo a su favor, los malvivientes tras cortar los alambres del cerco perimetral y forzar una ventana, lograron apoderarse valiosos objetos.

De acuerdo lo que confió un vecino de la víctima que es una docente, sustrajeron un televisor, una garrafa y elementos de computación, entre otros bienes.

“Lo que ha sucedido es lamentable. Las familias damnificadas se sienten ultrajadas y desamparadas frente a la delincuencia que con sus fechorías rompió la paz que caracterizaba a Villa de la Quebrada”, reflexionó el vecino.

Este robo se suma a una serie de hechos de esta naturaleza que castigan a esta zona del Departamento Belgrano. “Es evidente que Villa de la Quebrada y Nogolí los han agarrado de puntos”, graficó un comunicador radial de la región al enterarse de este nuevo episodio.

Los últimos robos fueron cometidos en viviendas situadas en la Avenida 25 de mayo, entre los kilómetros 31 y 33, en tanto que en Nogolí hubo otro en un complejo de cabañas.

Después de una serie de reclamos se han incrementado los recorridos de la Policía, pero a la luz de los últimos acontecimientos se hace necesario que se adopten otro tipo de medidas que necesariamente deben ser acompañadas por las intendencias municipales.