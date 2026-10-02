Vientos del norte y lluvias fuertes se esperan en el primer fin de semana de octubre

Desde el norte y muy fuerte, el viento será el protagonista del fin de semana en San Luis, con ráfagas que superarán los 70 kilómetros por hora y que harán descender las temperaturas. Así estará por lo menos hasta el domingo 4 de octubre según la información de la Red de Estaciones Meteorológicas.

El alerta por los vientos fuertes fue lanzado el jueves 1 y aunque esa noche y la madrugada del viernes estuvieron más bien calmas, se espera que cerca del mediodía se incremente la intensidad, sobre todo en las sierras centrales y zonas aledañas, con predominancia hasta la noche del segundo día del mes.

En consecuencia, la inestabilidad predominará durante la jornada del viernes, con el cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas, algunas que podrían ser muy fuertes. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 25.

Pero será el viento el que marque el ritmo del último día laboral de la semana con un inicio de unos 38 kilómetros por hora hasta convertirse en ráfagas más fuertes. Del mismo modo, rotará en el correr de la tarde del norte al sur.

El sábado 3 la fuerza eólica hará descender la temperatura y habrá lluvias y tormentas de variada intensidad. A partir del mediodía el cielo se despejará y el tiempo será similar al día anterior, aunque con viento del sureste.

Para el domingo, las temperaturas seguirán con su descenso, al punto que la mínima será de 7 grados y la máxima de 23, la probabilidad de lluvias será fuerte en el norte y centro de la provincia, donde también se pronostican, otra vez, vientos fuertes y del norte.