“En vez de ayuda por denunciar lo que me pasa, me suspendieron"”

Virginia Palacios dijo que acudió a la institución en la que trabaja para pedir protección y terminó suspendida. En una entrevista con Radio Universidad, sostuvo que la medida llegó después de que denunciara una situación que, según relató, la hizo temer por su seguridad y la de su hija.

“Yo he recibido, en vez de ayuda como mujer sola por ir a denunciar lo que me está pasando, una suspensión”, expresó. Ese fue el centro de su cuestionamiento a la Procuración: aseguró que buscó respaldo frente a las amenazas que había puesto en conocimiento de las autoridades y que la respuesta fue una medida disciplinaria.

Según su relato, la situación comenzó con versiones que la vinculaban con un robo ocurrido en La Toma. Palacios afirmó que la persona a la que denunció había difundido que ella obstruyó la investigación y que guardaba dinero sustraído en su domicilio. Rechazó ambas acusaciones y explicó que esos comentarios la expusieron a un posible hecho de inseguridad.

“Yo no tuve ningún tipo de intervención en la causa, nunca retrasé el allanamiento”, sostuvo. Afirmó que se enteró del procedimiento cuando ya se estaba realizando y que pidió al Superior Tribunal de Justicia que se investigaran sus comunicaciones para determinar si había dado alguna instrucción a los fiscales. También solicitó auditorías y que se convocara a declarar a quienes intervinieron en la causa.

Palacios contó que su preocupación aumentó cuando recibió información sobre un presunto encargo para matarla. Según explicó, se presentó en la Jefatura Central de Policía y manifestó que sentía miedo por su integridad física y la de su hija. Destacó la respuesta de Juan Carlos Serrano y de la ministra de Seguridad, quienes dispusieron una custodia que posteriormente quedó a cargo del grupo COAR.

El contraste entre esa protección y la respuesta dentro del Poder Judicial atravesó sus declaraciones. Palacios sostuvo que en su denuncia reconoció que conocía al hombre señalado como la persona que habría recibido el encargo, porque le había dado trabajo. Según su versión, ese vínculo motivó la suspensión.

Negó que hubiera existido una relación de amistad o algún favorecimiento judicial y defendió su decisión de ofrecer oportunidades laborales. “Voy a pedir a la misma institución en la que yo trabajo que me acoja, que me proteja”, señaló al describir lo que esperaba cuando acudió a la Procuración.

Aunque manifestó que acatará la suspensión, dejó en claro su desacuerdo y anunció que llevará sus planteos ante entidades de magistrados, funcionarias judiciales y procuradores. “¿Cuál es la falta?”, preguntó.

“No coincido en esta cuestión de las imágenes, de los estigmas. Estas son mis convicciones y yo no las transacciono”, afirmó.