Denuncian que Anabela Lucero fue aislada tras reclamar atención médica

Los familiares y abogados de Anabela Lucero expresaron su preocupación por su salud y las condiciones de su detención en la Penitenciaría Provincial. Según su defensa, recibió cinco días de aislamiento después de reclamar mediante un hábeas corpus una consulta médica que las autoridades carcelarias habían impedido, pese a estar autorizada por un juez de Garantía.

Lucero cumple prisión preventiva, sin condena, por la causa Molino Fénix. El 17 de septiembre sufrió un golpe en el pecho durante una actividad en la unidad carcelaria y fue trasladada a la Maternidad Teresita Baigorria, donde le indicaron una consulta con un cirujano y estudios prequirúrgicos.

Desde entonces, según sus abogados, presenta dolor, inflamación y episodios de presión arterial elevada. Denunciaron que, aunque Sanidad controló su presión, no le proporcionó medicación antihipertensiva.

El 28 de septiembre sufrió otra descompensación y debió ser llevada a la guardia. Ese día tenía prevista una consulta por videollamada con el cirujano, pero el Servicio Penitenciario no permitió concretarla por falta de personal, de acuerdo con la defensa.

Los abogados Adriel Cabello y Esteban Bustos presentaron un hábeas corpus. El 29 de septiembre, el Juzgado de Garantías 4 de Villa Mercedes ordenó garantizar la consulta y proporcionar los medicamentos. También pidió un informe de lo sucedido y preservar los libros de guardia y los registros de personal.

Ese martes, Lucero fue trasladada al Hospital Central Ramón Carrillo para realizarse estudios y luego pudo mantener la videollamada. Según sus defensores, inmediatamente después recibió cinco días de aislamiento por haber tocado el mouse de una computadora durante una audiencia judicial realizada dos semanas antes.

Los abogados denunciaron que la sanción fue una represalia por el reclamo de atención médica. Además, advirtieron que el aislamiento dificulta los cuidados indicados por los profesionales: evitar el estrés y mantener una dieta estricta.

“Anabela Lucero ahora está aislada y sin contacto con sus familiares, pero esto es un eslabón más de un régimen muy duro del que es objeto y cada medida que se toma para nada es para beneficiarla”, expresó uno de sus defensores.

La defensa también cuestionó las trabas para acceder a la prisión domiciliaria y reclamó que se garantice la continuidad del tratamiento y se revise el aislamiento teniendo en cuenta su estado de salud.