Más de cien artistas puntanos apuntan hacia Laborde

Los bailarines y los músicos de San Luis activan su verano apenas iniciada la primavera. Más de cien artistas participarán el sábado 3 de octubre del certamen selectivo PreLaborde 2027, que les permitirá estar en el “más argentinos de los festivales”, que se realizará en enero en la localidad cordobesa.

Bailarines, músicos, cantantes, recitadores, locutores y artesanos de toda la provincia se medirán en un encuentro que promete un gran nivel y que servirá para elegir a la delegación puntana que irá tras los premios labordianos. Después de muchos años, el preselectivo se hará en Villa Mercedes, en el anfiteatro de la Calle Angosta.

Denise Jofré es la nueva delegada provincial y dijo que espera que el público acompañe al show para “que pueda apreciar el talento de los artistas de San Luis”.

A partir de las 10:30 de la mañana, las puertas del enorme escenario se abrirán en las diferentes categorías, que serán evaluadas por un jurado de lujo conformado por Matías Gallardo, el actual campeón nacional de Malambo; Laura Cornejo, docente e investigadora de Villa Dolores, actual subdirectora del Ballet municipal de Córdoba; y Oscar Huelmo, profesor y músico de Villa Mercedes.