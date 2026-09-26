"Cadena perpetua", la banda donde nada es ordinario

El anuncio fue sorpresivo, con apenas un puñado de días de anticipación. Para aprovechar la gira por San Juan y Mendoza, “Cadena perpetua” podría acomodar la fecha del domingo y traccionar su regreso a la provincia después de muchos años de ausencia. El riesgo era el poco tiempo de difusión.

Para contrarrestarlo, la organización puso el precio de los tickets a consideración de los seguidores y la respuesta fue inmediata y masiva. Para el concierto del domingo a las 23 en Comuna quedan pocas entradas. “La conclusión es que la gente tiene ganas de ir a escuchar música, pero muchas veces no tiene plata”, confirma Hernán Valente, el cantante y principal compositor del grupo.

No es la única extrañeza que “Cadena...” tiene preparada para sus espectadores. A principios de septiembre lanzó un disco sin nombre y que no será subido a las plataformas musicales. Quienes quieran tenerlo se deben bajar una aplicación, hacer si quiere un pago mínimo de 5 mil pesos a modo de colaboración y empezar a escuchar las nuevas canciones.

“Una vez que se adquiere el disco, el usuario puede hacer lo que quiera, puede compartirlo si quiere, puede escucharlo las veces que quiera”, sostiene el cantante, contento con la nueva forma de difundir su trabajo.

Valente sostuvo que “queríamos hacer nuestro camino, intentar con esa idea que no se hizo nunca”. El nuevo material está reunido en un espacio que se llama “El club de los parecidos” y que albergará videos, shows en vivo y otras expresiones exclusivas que tendrán sus adherentes, como el concierto que dieron por los 25 años de la agrupación.

La gira que trae a “Cadena...” nuevamente a San Luis comenzó apenas una semana después de lanzado el disco, pero Hernán aclaró que no es la presentación oficial. El cantante adelantó que si bien algunos de los temas del álbum se escucharán en el recital puntano, la intención es recorrer el resto de la discografía, a la espera de que el público asimile las nuevas canciones.

Llamado “el disco negro de Cadena perpetua”, el nuevo registro tiene otra característica saliente: es el primero tras 16 años de silencio. El cantante explicó las razones de la sangría y dijo que “nos costó mucho llegar a estas letras. Hubo un momento, desde el 2017, que no nos gustaba nada de lo que escribíamos; las letras que finalmente editamos nos representan muchísimo”.

Es por eso que la banda decidió cuidar su trabajo artístico y mostrarlo al público en contacto directo, “sin el audio comprimido como hacen en las plataformas”.

Por definición, el posicionamiento político de “Cadena...” fue “siempre opositor hacia quien esté arriba del toro”, por lo que Valente considera que este es el momento de “reclamar y exigir que cambien las cosas que están mal”. “Somos un pueblo inigualable –siguió- y nos merecemos algo mejor”.

Acostumbrado a retratar asuntos cotidianos en sus letras, Hernán también se valió de eso para reflejar la angustia de la gente por estos días de economía liberal. “Yo lo veo en quienes buscan ofertas en los supermercados. Si tiene que buscar precios en el mercado del barrio, en la panadería, en el chino, pierde tiempo en eso y no lo ocupa en otras cosas”.

También contó casos de padres que dejan de hacer cosas “para que sus hijos puedan jugar a la pelota” y que considera excesivo ese tipo de esfuerzo para vivir una vida normal. “Tampoco pedimos comer asados todos los días”.