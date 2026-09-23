"Regular Juan" y una nominación que abre caminos

Cuando el 20 de noviembre se entreguen en Tandil los premios AqM a la Música Independiente del 2026 un grupo puntano estará con su bandera compuesta de buenas canciones y un profesionalismo extra a la hora de grabar. Ambas razones son las que llevaron a “Regular Juan” a estar nominado en la categoría Proyecto de Rock progresivo, experimental o psicodélico.

El cuarteto puntano llegó a los premios por “Primo”, su registro inicial,y comparte terna con Edu Akel, MDH, Robyn Lekker, Pezcuis, Flopp!, Deep Rock y Derivé, bandas de todo el país que también entraron en el radar de los organizadores.

Para llegar a los premios, los grupos tuvieron que postularse y aguardar la evaluación de la comisión examinadora, que finalmente dio a conocer las nominaciones.

Los Premios AqM tienen alcance federal y contemplan una diversidad de géneros y formatos, desde el rock, el pop, el indie y el punk hasta el folclore, tango, jazz, música electrónica, fusiones latinoamericanas y propuestas experimentales.

La ceremonia de premiación se realizará en el Auditorio del Centro Cultural Universitario de Tandil, donde se conocerá la decisión del jurado, integrado por músicos, periodistas, productores, especialistas, gestores culturales y referentes de la industria, que tendrá la responsabilidad de evaluar las propuestas y definir los ganadores.