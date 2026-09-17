Un loco solo en el desierto y en la ciudad

La sonrisa de Mateo Sujatovich ilumina todos los escenarios, inclusive -o más- cuando las canciones tornan hacia la oscuridad de la nostalgia o recuerdan la ruptura de una pareja. Esa risa dibuja una de las caras nuevas del viejo y querido rock nacional, que pasó por San Luis a mitad de semana, con una muy buena convocatoria en el Cine Teatro.

Acompañado únicamente por una decena de instrumentos -de guitarras a armónica, de piano a samplers- el líder de “Conociendo Rusia” mostró un show íntimo en donde las canciones de la banda tomaron otro cariz, más despojado, más simple. Y por ende de más fácil escucha.

Según dijo el propio compositor durante el concierto, el formato presentado es una de las tantas variables que le permiten las canciones de su grupo. De hecho, en San Luis y en toda su gira, Mateo recorrió los cinco discos y no dejó hits sin tocar.

Cuando ya había anunciado el final del show y no había tocado todavía “Cabildo y Juramento”, su mayor éxito, Sujatovich le preguntó al público -irónico- si faltaba alguna canción. En esa conexión, basa el solista su acercamiento con el público, que tiene otro condimento: la dulzura de un artista siempre dispuesto a darle a su público lo que pretende de él.

Y lo que tiene para entregar es un abanico de temas entre que se mueve con comodidad de una balada hecha derecha como “Luces de neón” o “Puede ser” a movimientos más rockeros como “Jet love”, “30 años” y “Quiero que me llames”, la última canción de la lista.