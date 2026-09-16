La UCCuyo San Luis presentó su coro universitario ante un auditorio colmado

La Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis presentó oficialmente a “Claro de Luna”, su coro integrado por estudiantes de distintas carreras y facultades, en una noche que marcó el debut de la formación ante el público.

La presentación se realizó en el Auditorio Santo Tomás Moro, que estuvo colmado de estudiantes, familiares y público en general. Autoridades de la Universidad, entre ellas la vicerrectora y decanos de las distintas facultades, también acompañaron el estreno.

La velada contó además con la participación especial de Coral del Viento, invitado a compartir el escenario y formar parte de una propuesta en la que la música y la emoción fueron protagonistas.

Al frente de “Claro de Luna” se encuentra el profesor Esteban Kellner, quien destacó el proceso de conformación del grupo y el trabajo realizado junto a los estudiantes durante los ensayos y la preparación para esta primera presentación.

La creación del coro busca generar un espacio de encuentro que trascienda la actividad académica y permita vincular, a través de la expresión artística, a jóvenes que cursan diferentes carreras dentro de la Universidad.

Con esta presentación, “Claro de Luna” inició formalmente su recorrido como coro de la UCCuyo San Luis y se incorporó a las propuestas culturales de la institución, con la intención de participar en futuras actividades y encuentros dentro y fuera de la Universidad.