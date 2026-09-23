Investigan a un comisario por presuntas imágenes de niños manipuladas con IA

Un comisario de la Policía de San Luis fue sometido a un sumario administrativo por presuntas faltas disciplinarias gravísimas. Según la información aportada sobre el caso, la investigación estaría vinculada con el hallazgo, en su computadora, de fotografías de niños que visitaban el cuartel. Las imágenes habrían sido tomadas por el propio efectivo y posteriormente modificadas mediante inteligencia artificial.



Esa versión sobre el hallazgo no está detallada en la cédula de notificación a la que se tuvo acceso. El documento sí comunica la apertura de una investigación administrativa y menciona, como conducta presuntamente atribuida al comisario, “chantaje y grooming”. No describe las fotografías ni especifica qué modificaciones se habrían realizado.



El sumario fue iniciado el 9 de marzo de 2026 por orden de la Jefatura de Policía, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades del efectivo. La notificación está fechada al día siguiente.



Entre las medidas dispuestas, la Dirección de Sumarios Administrativos solicitó a la Jefatura Central los antecedentes laborales y disciplinarios del comisario. También requirió al Juzgado de Garantía 3 y a la Fiscalía de Género 2, ambos de la Primera Circunscripción Judicial, copias de las actuaciones e información sobre su situación procesal.



La cédula fijó una audiencia para que el investigado compareciera el 31 de marzo. Además, dejó constancia de su derecho a contar con asistencia de un abogado y a abstenerse de declarar sin que ese silencio implicara una presunción en su contra.



La documentación disponible acredita el inicio del procedimiento administrativo, pero no informa su resultado, la existencia de una sanción ni el estado actual de las actuaciones judiciales. Tampoco permite establecer si las imágenes mencionadas fueron sometidas a una pericia.