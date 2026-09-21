"Ya no se aguanta más este calvario": el clamor de la madre de Maximiliano Cabrera

Maximiliano Cabrera es buscado intensamente. Lo espera toda su familia. Tiene una hija de 8 años y su pareja está embarazada de 6 meses. Foto: Gentileza Susana Ibáñez.

A más de tres semanas de la desaparición de Maximiliano Cabrera, de 26 años, ocurrida tras su paso por la zona del basural municipal, el dolor y la indignación de sus seres queridos se profundizan ante lo que consideran una marcada dilación en el abordaje inicial del caso. Su pareja, embarazada de seis meses, su pequeña hija de ocho años, sus hermanos, su mamá y quienes los que lo conocen, transitan jornadas de absoluta angustia sin respuestas certeras sobre su paradero.

En diálogo con El Diario de la República, Susana Ibáñez, madre del joven, expresó su desesperación: "Ya no se aguanta más este calvario, Dios mío. Pido que se muevan porque estamos muy mal, toda la familia".

La mujer cuestionó con firmeza el accionar de las autoridades al señalar que las tareas con maquinaria pesada y los rastrillajes profundos debieron realizarse desde el primer momento, y no semanas después.

"Tendrían que haber hecho todo desde el principio", manifestó con bronca e impotencia, detallando que la propia familia debió adentrarse por sus medios en la inmensidad del predio ante la falta de respuestas rápidas.

Mientras tanto, de manera oficial se informó la continuidad de las medidas investigativas. En las últimas jornadas se coordinaron operativos con efectivos policiales, bomberos, perros adiestrados, drones y maquinaria aportada por Vialidad Provincial.

Según indicaron las autoridades, se inspeccionaron los piletones de la planta de efluentes, predios cercanos a Zoonosis y a la Escuela Agraria, un canal en cercanías de la rotonda Rosendo Hernández y un campo contiguo a la planta de desechos donde se realizaron excavaciones. Aseguran que todas las líneas de investigación continúan abiertas y se reciben datos de la comunidad de manera constante.

Sin embargo, más allá del decoro de los datos oficiales, la realidad es que el joven se perdió hace semanas y recién a esta altura se activaron los operativos respectivos. La familia se siente invisibilizada.

Maximiliano es de contextura delgada, mide 1,65 metros, tiene ojos verdes, pelo corto, tez blanca, un tatuaje de una cruz en la zona del ojo izquierdo y una cicatriz debajo. Al momento de ausentarse vestía una campera deportiva inflable bordó, blanca y negra, zapatillas Salomón bordó, un cuello gris y un gorro del mismo color.

Ante cualquier información que permita dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 911, al teléfono 2664-612797, o bien presentarse en la comisaría más cercana o en la Fiscalía de Instrucción N° 2.