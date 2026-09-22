Voge Lorenzo se suma a la ‘Alibikers Moto Ride 2026’ con un gran premio y promociones

VOGE Lorenzo continúa expandiéndose en la región de Cuyo, reforzando su presencia no solo con nuevos puntos de venta, sino también mediante alianzas que acercan la marca a la comunidad motociclista. En este marco, la empresa será partner oficial del “Alibikers Moto Ride 2026”, el evento de mototurismo que se desarrollará los días 26 y 27 de septiembre en la provincia de San Luis. Cientos de motociclistas de todo el país llegarán a Juana Koslay para protagonizar una travesía que recorrerá cerca de 300 kilómetros.

Este evento busca consolidarse como uno de los grandes acontecimientos del calendario nacional. En su edición anterior reunió a más de 1400 motos provenientes de distintos puntos del país, y este año cambia de formato para privilegiar la experiencia de viajar y descubrir el territorio sanluiseño sobre dos ruedas. VOGE Lorenzo estará acompañando a los riders en el recorrido, el cual cuenta con aproximadamente 296 km completamente asfaltados e incluye varios checkpoints. Se propone como una experiencia no competitiva, diseñada para disfrutar del paisaje y la camaradería entre motoristas. El recorrido atravesará Potrero de los Funes, con su lago y el reconocido circuito internacional rodeado de sierras; continuará hacia Nogolí, donde las aguas cristalinas y la tranquilidad serrana ofrecen una de las postales más bellas de las sierras centrales; y seguirá rumbo a La Carolina, uno de los pueblos históricos más encantadores del país.

La presencia del Grupo Lorenzo como concesionario oficial Voge y partner del evento se corona con un gran premio para aquellos riders que completen el trayecto, ya que podrán participar en el sorteo de una VOGE 300 Rally 0 km. Asimismo, MotoKi by Lorenzo pondrá a disposición de los participantes una importante propuesta comercial con precios promocionales en unidades de motos multimarca.

Información del evento

Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2026

26 y 27 de septiembre de 2026 Lugar: San Luis, Argentina

San Luis, Argentina Recorrido: 296 km, 100 % asfalto

296 km, 100 % asfalto Modalidad: No competitiva, con checkpoints

No competitiva, con checkpoints Partner oficial: VOGE Lorenzo

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Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados y Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis, líder en el mundo.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.