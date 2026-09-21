San Luis, segunda en suicidios: casi 19 cada 100 mil y sin mapa actualizado

San Luis cerró 2025 con una tasa de 18,9 suicidios cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del país detrás de Entre Ríos, que alcanzó 20,8. El dato marca el tercer año consecutivo de aumento y expone otra ausencia: el último informe provincial que permite saber dónde y entre qué edades se concentran los casos llega solamente hasta 2022.

Entre 2017 y 2022 se registraron 348 muertes por suicidio en San Luis, según el documento elaborado por la Dirección de Estadística y Censos de la provincia. De ese total, 141 correspondieron a personas de entre 10 y 29 años. Es decir, el 40,5% de las víctimas eran jóvenes.

El informe es el último que permite cruzar las muertes por departamento, edad y sexo. Allí aparece una concentración de más de la mitad de los casos en Juan Martín de Pueyrredón y Pedernera, mientras que Zanjitas y Villa Mercedes figuran entre las localidades con mayor cantidad de registros.

Pero esa fotografía quedó detenida en 2022.

Desde 2023 no se publicó un nuevo informe provincial con el mismo nivel de desagregación. En cambio, sí se conocieron las tasas generales de suicidio, que muestran una evolución preocupante.

En 2023 hubo 79 casos y una tasa de 16,3 cada 100.000 habitantes. En 2024 la tasa ascendió a 17,5 y en 2025 llegó a 18,9.

El crecimiento acumulado desde 2017 fue de 152,6%, según la serie utilizada para la comparación.

La cifra de 2025 ubicó a San Luis segunda a nivel nacional. Entre Ríos encabezó el registro con 20,8. El promedio argentino fue de 11,8. Mendoza tuvo 12,7; San Juan, 12,3; y Córdoba, 9,9.

Una tasa que no muestra dónde ocurre



El problema de contar solamente con la tasa provincial es que ese número no permite observar cómo se distribuye el fenómeno dentro del territorio.

Una tasa de 18,9 cada 100.000 habitantes permite comparar a San Luis con otras provincias, pero no responde preguntas fundamentales para la prevención: qué departamentos concentran actualmente los casos, qué localidades presentan mayores registros o qué edades aparecen con mayor frecuencia en cada zona.

Los datos de 2017-2022 permiten saber que Pueyrredón y Pedernera concentraban más de la mitad de los casos y que cuatro de cada diez víctimas tenían entre 10 y 29 años.

Lo que no permiten determinar es si esa distribución se mantuvo durante 2023, 2024, 2025 y lo que va de 2026.

Por eso tampoco corresponde elaborar una tasa actual por departamento para jóvenes a partir de estimaciones. Para hacerlo se necesitan los registros de defunciones desagregados y las correspondientes poblaciones de referencia.

El otro registro: los intentos



La falta de un mapa provincial actualizado también adquiere importancia al observar los intentos de suicidio.

Desde abril de 2023, el intento de suicidio es un evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

Entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron 22.249 intentos en todo el país. El 54,7% requirió internación y el 5,1% ingresó a terapia intensiva.

En San Luis, el Gobierno provincial informó 292 intentos durante el primer semestre de 2025 y más de 900 llamadas al 911 relacionadas con situaciones límite de salud mental durante ese año.

Son registros diferentes y no pueden sumarse como si fueran el mismo fenómeno, pero muestran que detrás de las muertes existe una demanda mucho mayor sobre el sistema sanitario y los servicios de emergencia.

El pedido que permitiría reconstruir el mapa



Para conocer qué ocurrió después de 2022, sería necesario acceder al desglose de los registros de 2023 a 2026 por departamento y grupos etarios, especialmente de 10 a 19 y de 20 a 29 años.

Con esos datos podría determinarse si los departamentos que concentraban históricamente los casos continúan encabezando los registros o si el fenómeno cambió su distribución territorial.

Hoy esa respuesta no está disponible en el último informe provincial publicado.

San Luis sabe que su tasa aumentó y que en 2025 quedó segunda entre las provincias argentinas. También sabe que entre 2017 y 2022 cuatro de cada diez víctimas tenían entre 10 y 29 años.