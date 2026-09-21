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Parroquia de Villa de Merlo: fieles y vecinos se unieron para reforzar la seguridad

Tras los actos vandálicos de agosto, la comunidad instaló cámaras y mejoró la iluminación del predio.

Por redacción
| Hace 3 horas
Ahora, el predio cuenta con más iluminación y cámaras de seguridad. Foto: gentileza.

Luego de los dolorosos actos de vandalismo sufridos en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, la comunidad de Villa de Merlo decidió transformar la adversidad en una acción colectiva. Con el firme objetivo de brindar mayor seguridad al templo, a los vecinos del barrio Centro y a todo el casco histórico, diferentes sectores aunaron esfuerzos.  

 

 

El predio, iluminado. Foto: gentileza. 

 

 

Gracias al compromiso y la colaboración de instituciones, empresas, trabajadores y vecinos, fue posible concretar la instalación de cámaras de vigilancia y avanzar con la iluminación del Patio de María.

 

 

Desde la Pastoral Parroquial destacaron el aporte de la Cooperativa de Teléfonos, la Cooperativa de Agua, YPF Gas (Sr. Fernando Guardia), los municipios de Villa de Merlo y Santa Rosa del Conlara, así como de técnicos, comerciantes y vecinos comprometidos como Daniel Cortés, Alberto Urquiza, Ricardo Aguilera, Fabián Albornoz, Servando Etchepare y Armando Romero.  

 

 

El predio parroquial, más seguro. Foto: gentileza. 

 

 

Para los fieles, este logro demuestra que, frente a la agresión, la solidaridad comunitaria es la mejor herramienta para cuidar los espacios que pertenecen a todos.  

 

 

En este marco de agradecimiento y renovación, la Pastoral Parroquial invitó a toda la comunidad a participar de una celebración especial en acción de gracias por las tareas realizadas, que tendrá lugar este martes 22 de septiembre, a las 19 horas, en el Templo Mayor.

 

 

Así luce el templo. Foto: gentileza.

 

 

Asimismo, se recordó que el próximo 28 de septiembre dará inicio la tradicional Novena Patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario.  

 

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